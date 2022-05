Stadtwerke Waiblingen: Bäderchef Lars Thies macht Unterwasserfotos

Wer vom Eingang zu den Umkleiden des Hallenbads in Waiblingen geht, läuft automatisch an Unterwasserfotos von Menschen und Hunden vorbei. Irgendwann während der Corona-Pandemie hat sie Lars Thies, der Abteilungsleiter für den Bäderbetrieb bei den Stadtwerken Waiblingen, aufgehängt – es sind seine eigenen Werke.

Vor 15 Jahren hat er mit der Unterwasserfotografie angefangen, seine ersten Bilder waren Aufnahmen vom Babyschwimmen im Rahmen seiner Schwimmschule. Der heute 51-Jährige hat bald darauf auch Models und Hunde unter Wasser fotografiert – und für RTL2 durfte er sogar das Baby des Promi-Pärchens Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ablichten.

„Es war alles zu viel – da ist die Fotografie eingeschlafen“

In den vergangenen Jahren hat Lars Thies aber kaum noch Zeit gefunden für neue Unterwasserfotos. „Es war alles zu viel – da ist die Fotografie eingeschlafen.“ Schließlich hat er ja seinen Hauptberuf bei den Stadtwerken und noch die Schwimmschule, die er nebenberuflich betreibt. Während der Lockdowns in der Corona-Zeit war kaum noch was möglich. Da es in jener Zeit auch keine Kunstausstellungen mehr im Hallenbad gab, nahm Lars Thies kurzerhand die Bilderrahmen und ließ seine eigenen Werke auf Leinwand drucken. Seitdem sind seine Unterwasserfotografien im Waiblinger Hallenbad zu sehen. „Es kam schon gut bei den Badegästen an“, sagt Lars Thies. Er kann sich deshalb vorstellen, bald auch andere Bilder zu zeigen – am liebsten neue.

Angeborener Tauchreflex: Babys halten unter Wasser automatisch die Luft an

Lars Thies möchte nämlich wieder öfter unter Wasser fotografieren. Zwei, drei Shootings plant er für dieses Jahr, dabei will er künstlerisch Neues ausprobieren. In der zweiten Märzhälfte hat er bereits an einem Sonntag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unter Wasser fotografiert, im Rahmen seiner nebenberuflichen Schwimmschule – und es sehr genossen. Genau so ging vor 15 Jahren bei Lars Thies auch alles los mit der Unterwasserfotografie: Es hat ihn nämlich von Anfang an fasziniert, dass Babys diesen angeborenen Tauchreflex haben und automatisch die Luft anhalten, ohne sich zu verschlucken.

Während Lars Thies zum Einstieg seine Aufnahmen noch mit einem einfachen Camcorder machte, kaufte er vor zwölf Jahren seine erste richtige Ausrüstung. Es war eine Nikon D7000, mit Unterwassergehäuse und einem Blitz. Zwei Jahre später wurde das Meerjungfrauen-Schwimmen plötzlich überall beliebt – und Lars Thies fotografierte unter Wasser neben Babys auch Menschen in Meerjungfrauen-Kostümen. „Ich habe immer daran gearbeitet, meine Technik zu verbessern“, sagt der 51-Jährige. Als nächste Kamera legte er sich eine Nikon D800 zu und setzte noch mehr Blitzgeräte ein – sowohl über als auch unter dem Wasser. Denn wenn etwas für eine gute Unterwasseraufnahme wichtig ist, dann ist es ausreichend Licht.

Der Bildband „Hunde unter Wasser“ von Seth Casteel sorgte für einen neuen Trend

Als Ende 2012 der Bildband „Hunde unter Wasser“ von Seth Casteel herauskam, entstand ein neuer Hype. Immer mehr Hundebesitzer wollten plötzlich Unterwasserfotos von ihrem Vierbeiner haben – das kam Lars Thies entgegen. „Ich habe früher Hunde gehabt, ich bin mit Hunden groß geworden.“

Lars Thies konnte natürlich keine Tiere im Waiblinger Hallenbad unter Wasser fotografieren – also kooperierte er mit der Hundephysiotherapie-Praxis Laufstark in Schorndorf. Diese habe nämlich ein Becken, bei dem so etwas möglich sei. Einmal im Monat habe er damals die Unterwasser-Shootings mit Hunden angeboten, die Leute seien aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz gekommen. Dabei habe es einen Tag vor dem tatsächlichen Shooting Probeaufnahmen gegeben – ein gewisser Aufwand war also durchaus da. „Es war eine schöne Sache.“

Meerjungfrauen-Fotos unter Wasser

Beendet hat Lars Thies das Ganze letztlich aus Zeitmangel, genau wie bei den Meerjungfrauen-Fotos. Es kostete einfach viel Mühe, allein die Vorbereitung der Szenerie mit Anker und Fischernetzen war sehr aufwendig. Dabei war es schon ein tolles Gefühl für Lars Thies, in der Nische der Unterwasserfotografie gefragt zu sein – zumal dann auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam wurde. Vor sieben, acht Jahren war er in einem Beitrag der SWR-Landesschau zu sehen. Danach folgte der Anruf von Endemol Shine, einer der größten Fernsehproduktionsfirmen in Europa. Lars Thies sollte nach Mannheim kommen und dort das Baby von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis unter Wasser fotografieren. Für den heute 51-Jährigen eine interessante Erfahrung – für einen Moment, sagt er, habe er gedacht: „Ah, jetzt werde ich bekannt.“

Nach der langen Pause will Lars Thies nun vor allem künstlerisch durchstarten. „Viele wissen gar nicht, was man unter Wasser machen kann.“ Die Leute würden eine GoPro-Kamera mitnehmen oder eine Einwegkamera, dabei würden aber oft viel zu dunkle Aufnahmen entstehen. Lars Thies will bei seinen zwei, drei Shootings in diesem Jahr dagegen richtig viel Zeit investieren. Für eine Auftragsarbeit buchen kann man ihn also in diesem Jahr eher nicht: Lars Thies will seine eigenen Ideen umsetzen.

Seine Fotos macht Lars Thies in der Regel in einer Tiefe von 1,35 Metern

Damit die Leute keine große Angst haben, macht er seine Aufnahmen in der Regel dort, wo fast jeder stehen kann – bei einer Wassertiefe von 1,35 Metern. Lars Thies hat aber auch schon in 3,80 Meter Tiefe Aufnahmen gemacht, wenn die Leute damit kein Problem haben. Wichtig, sagt der 51-Jährige, sei eigentlich nur, dass man unter Wasser keine dicken Backen mache, die Augen offen habe und lächle. Auch Blubberblasen seien tabu. Was sich leicht anhöre, sei für manche gar nicht so einfach. Einige tauchen schon nach zwei, drei Sekunden wieder auf. Von daher braucht Lars Thies auch Geduld – und eine schnelle Reaktion. „Es hat es noch nicht gegeben, dass es gar nicht geklappt hat.“