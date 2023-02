Stadtwerke Waiblingen: Stromausfall in Hohenacker, Neustadt und auf Korber Höhe

Nach der knapp zweitägigen Störung im Fernwärme-Netz der Kläranlage am Montag, 30. Januar 2023, und Dienstag, 31. Januar 2023, hatten die Stadtwerke Waiblingen am Mittwoch, 1. Februar 2023, mit einer neuen Herausforderung zu kämpfen: In Hohenacker und Teilgebieten von Neustadt und der Korber Höhe ist der Strom ausgefallen.

{element}

Aufgrund einer technischen Anlagenstörung kam es laut Pressemitteilung der Stadtwerke Waiblingen zu einer Schalterauslösung im Mittelspannungsnetz, die zu