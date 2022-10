Stahl knapp und teuer: Firma Jerger aus Waiblingen muss "Federn lassen"

Stahl herzustellen braucht gigantische Mengen Energie. Die Preise dafür sind hoch – gleichzeitig wird weniger Stahl nachgefragt, weil sich die Industrie wegen der Wirtschaftsaussichten zurückhält. Also produzieren Stahlwerke weniger. „Es gibt eine Negativspirale“, sagt Tilo Jerger. Der Chef der Waiblinger Firma Jerger, die etwa Balkone, Geländer, Treppen, aber auch ganze Gewerbehallen aus Stahl baut, spürt das doppelt. Sie muss ihr Material erst einmal bekommen, darauf länger warten und deutlich mehr dafür bezahlen als früher. Die Aussichten für das im Jahr 1900 gegründete Unternehmen sind unsicher.

„Wir mussten noch nie so teuer einkaufen wie jetzt“, so Tilo Jerger, der den Familienbetrieb seit dem Jahr 2000 leitet – seit inzwischen 20 Jahren zusammen mit Co-Geschäftsführerin und Ehefrau Helene Jerger. Habe der Preis für ihr Ausgangsprodukt – gewalzter Stahl in Form verschiedener Trägerprofile – Ende 2019 noch bei circa 500 Euro pro Tonne gelegen, so verlangten die Zwischenhändler zuletzt 1200 bis 1900 Euro, also mehr als das Doppelte beziehungsweise sogar Dreifache, so der Chef. Das habe schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen, durch die Corona-Lockdowns und Lieferschwierigkeiten aus Asien. Insbesondere chinesischer Stahl wurde dadurch rar, was sich auf die Preise von europäischem Stahl auswirkte.

Jerger aus Waiblingen kauft laut den Geschäftsführern bei Händlern, die aus Stahlwerken in Europa beliefert werden. Zuletzt produzierten manche weniger. So setzt die Stahlsparte von Thyssen-Krupp seit einigen Monaten wieder auf Kurzarbeit. Ebenso Konkurrent Arcelormittal: Der Stahlkonzern hat Anlagen in Bremen und Hamburg stillgelegt und das auch mit „exorbitant gestiegenen Energiepreisen“ und der schwachen Nachfrage begründet, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

Lange Lieferzeit bei Stahlprodukten

Die Folgen zeigen sich auch in Waiblingen: Manche Stahl-Produkte seien aktuell beim Händler nicht verfügbar. Früher habe man fünf Tage auf eine Bestellung warten müssen, derzeit könne es bis zu einem halben Jahr dauern. Das erschwert die Planung für die Jerger-Chefs ungemein: Denn wenn sie einem Kunden ein Angebot machen, vergehen bis zur Freigabe zwei bis acht Wochen, je nach Größe des Projekts, wie sie erklären. Doch in dieser Zeit können die Stahl-Preise schon wieder „drastisch“ gestiegen sein. Oder das Material ist gar nicht mehr verfügbar.

„Totale Planungsunsicherheit“, so bezeichnet es Helene Jerger, die gleichberechtigte Geschäftsführerin ist. Auch, weil man kaum kalkulieren könne, wie die Preise 2023 aussehen. Was laut Tilo Jerger ein wenig hilft: „Wir haben einen guten Draht zu den Lieferanten. Und wenn wir das Material nicht bekommen, kriegt es die Konkurrenz auch nicht.“

Doppelte Belastung: Das Verzinken braucht auch richtig viel Energie

300 bis 500 Tonnen Stahl verarbeitet die Firma im Waiblinger Gewerbegebiet Ameisenbühl pro Jahr. Und hat dabei doppelt mit hohen Energiekosten zu kämpfen: Denn nicht nur für die Produktion des Stahls braucht es viel Kohle und Erdgas (die Herstellung mit Wasserstoff soll die Produktion umweltfreundlicher machen, steckt aber noch in den Kinderschuhen: Erst kürzlich hat die EU-Kommission Deutschland erlaubt, das mit einer Milliarde Euro zu subventionieren). Die Stahlelemente, die bei Jerger etwa zu Geländern oder Treppenstufen werden, müssen anschließend noch verzinkt werden.

Das kostet laut Tilo Jerger fast noch einmal so viel Energie wie das Einschmelzen von Flüssigstahl. Jerger lässt bei einer anderen Firma verzinken, das flüssige Zink müsse konstant bei 450 Grad Celsius gehalten werden. Und das sei ausschließlich mit Gas möglich, nicht mit Strom. „Also treffen uns noch mal dieselben Kosten wie im Stahl-Einkauf.“

Kosten bleiben teilweise an Firma Jerger hängen

Diese Mehrkosten muss Jerger an die Kunden weiterreichen, was zu schwierigen Nachverhandlungen führe. „Alles kann man nicht weitergeben, Verluste sind deshalb an der Tagesordnung“, so der Geschäftsführer. Die Jerger-Produkte seien dadurch zwar insgesamt nicht unrentabel, doch die Marge, die dem Unternehmen bleibt, wird kleiner. Bei einzelnen Projekten könne am Ende sogar ein Minus stehen. Das versuche man, zusammen mit den Kunden zu verhindern. Die Folge: Rücklagen zu bilden, werde schwieriger. Man müsse an die Reserven gehen.

Gegenüber den Kostenfaktoren Stahlproduktion und Verzinken spiele der eigene Energieverbrauch – etwa für den Kran, der die schweren Teile hebt, oder fürs Schweißen – nur eine geringe Rolle. Die Firma hat laut ihren Chefs im Energie-Bereich auch einiges getan: Die 2013 gebaute Produktionshalle habe eine Wärmedämmung, es gebe eine – allerdings mit Erdgas betriebene – Wärmepumpe, eine Art Fußbodenheizung und Solarthermie für warmes Wasser. Nur die alten Produktionsbereiche werden noch mit Öl beheizt. Aber die Gesamtsituation ist für das Unternehmen bedrohlich: „Wir spüren diese unruhigen Zeiten“, so Helene Jerger über die Lage mit allgemein sinkenden Investitionen, steigenden Bauzinsen, der Inflation und dem in vielen Branchen grassierenden Fachkräftemangel.

Chefin: "Wie es 2023 für Jerger weitergeht, wissen wir nicht"

„Wie es 2023 für Jerger weitergeht, wissen wir nicht“, so die Chefin. Das hänge auch von der Unterstützung durch die Regierung ab. „Momentan produzieren wir und haben Aufträge.“ Die reichen noch bis ins neue Jahr hinein, so Tilo Jerger. Neue Aufträge seien aber fraglich. Die Kunden hielten sich zurück.

Weiteres Problem: Zahlungsmoral der Kunden sinkt

Hinzu kommt laut Helene Jerger eine weitere Folgeerscheinung der Krise: „Die Zahlungsmoral einiger Kunden nimmt ab – vor allem von Großkunden.“ Rechnungen würden teils erst nach Monaten beglichen. Das zu überbrücken, sei eine Herausforderung. Denn die Waiblinger müssen ja ihre Ausgaben weiter bestreiten können, vor allem die Gehälter für die 13 Angestellten, auch Zins- und Tilgungsraten für Kredite.

Alles in allem herrscht Unsicherheit. „Es wird immer irgendwie weitergehen, aber man kann zurzeit schon manchmal nervös werden“, so Tilo Jerger. Seine Prognose: „Wir meistern auch diese Krise, aber wir werden auch Federn lassen müssen.“ Zum Beispiel, indem eigenes Kapital eingesetzt wird. Mit-Chefin Helene Jerger sagt: „Wir sehen nicht schwarz, aber wir wissen auch nicht, was noch kommt. Das kostet viel Kraft.“ Klar sei für sie beide aber: "Wir geben die 122 Jahre nicht einfach auf. Davon hängen auch die Familien unserer Mitarbeiter ab.“