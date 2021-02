Wegen eines vermeintlichen Zimmerbrandes in der Rinnenäcker-Siedlung ist die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen am Sonntag (7.2.2021) kurz nach 15 Uhr alarmiert worden. Vor Ort stellte sich dann aber heraus: Es gab kein Feuer, sondern lediglich eine Verpuffung in einem Ölofen, bei der es stark rauchte. "Vorbildlich" reagiert haben die Bewohner, sagt Feuerwehr-Sprecher Nick Bley.

Bei dem Ölofen war schon die Scheibe zerbrochen, es gab eine "heftigere Rauchentwicklung", so Bley. Die