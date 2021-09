Mit dem neuen Schuljahr 2021/22 hat am Staufer-Gymnasium in Waiblingen eine längere Bauphase begonnen: Der sogenannte Fachklassen-Takt, in dem unter anderem der Fachunterricht in Physik, Chemie und Biologie stattfindet, wird saniert. Große Teile des Unterrichts wurden in das neu entstandene Containerdorf auf dem Pausenhof verlagert, während das längliche Gebäude aus den Jahren 1962/63 hinter einem Bauzaun versteckt derzeit leer steht.

Der zeitweilige Verlust von Pausenhof-Fläche