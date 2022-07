Staufer-Realschule Waiblingen feiert neues Leitbild: „Wir sind Staufair“

Wir sind „Staufair“. Dieser wortspielhafte Leitsatz prägt zum einen das neue Leitbild an der Staufer-Realschule. Zum anderen war er das Motto der Projekttage, die in das Schulfest mündeten. In diversen Arbeitsgruppen setzten die Schülerinnen und Schüler der Staufer-Realschule Grundprinzipien dieses Leitbildes um.

In Zeiten des Klimawandels und plastikverschmutzter Meere stand das Thema „Nachhaltigkeit“ weit oben auf der Agenda. So wurden aus alten Schultischen mit handwerklichem Geschick Torwände gezimmert, an welchen auf dem Schulfest zahlreiche Gäste ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen konnten. Zukünftig sollen die Torwände dauerhaft der Schülerschaft zur Verfügung stehen.

Hilfe für Schule in Benin

Mit fairem Handel beschäftigte sich eine Gruppe im Rahmen des Projektes „Fair leben in der einen Welt.“ Hier stand auch ein Besuch des Waiblinger Weltladens auf dem Programm. Pfandflaschen werden nicht im Müll entsorgt, sondern in teilweise neu errichteten Behältern gesammelt und von einer AG in einem Supermarkt abgegeben. Der Erlös wird dann in den Bau einer Schule im afrikanischen Benin fließen.

In Kooperation mit dem Projekt Energie- und Klimapioniere der Stiftung „myclimate“ gestaltete eine weitere Gruppe Informationsmaterialien zum Thema Klimawandel und Plastikmüll.

Mit Drachenboot auf dem Neckar

Zusammenhalt und Teamwork waren in allen Projekten zentrale Aspekte, ganz besonders aber beim Drachenbootfahren einiger Achtklässler auf dem Neckar. Nur durch gemeinsames Paddeln war es möglich, das Wasserfahrzeug in hoher Geschwindigkeit und zudem sicher von einer Anlegestelle zur anderen zu schippern. Ein von einem Schüler angefertigter Film dokumentierte diese Unternehmung und konnte auf dem Fest von allen Interessierten angeschaut werden.

Kulturelle Vielfalt und friedliches Miteinander werden symbolisiert durch eine von Schülerinnen und Schülern angefertigte Weltkarte inklusive der Landesflaggen aller an der Schule vertretenen Nationen. Nun kamen im Rahmen der Projekttage durch Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse neue Staatssymbole hinzu. Die kulinarische Vielfalt machte sich eine weitere Arbeitsgruppe zunutze und fertigte ein internationales Kochbuch mit Gerichten aus aller Welt an, welches von den Gästen käuflich erworben werden konnte.

Neue Fünfer schon jetzt eingeschult

Konkrete Beispiele, wie das Zusammenleben an der Schule funktionieren kann, zeigte das Fotostory-Projekt. Hier verwandelten sich die Jugendlichen zu Darstellern kurzer Foto-Comicgeschichten zu den Themen Respekt, Toleranz, Demokratie und Verantwortung.

Da Spiel und Spaß an einem Schulfest nicht fehlen dürfen, sorgten unter anderem eine selbst errichtete Adventure-Golfanlage, eine Soccer-Arena, Tischtennisangebote, Basketball und eine Tombola für Abwechslung.

Den kleinen Gästen wurde eine Kinderbetreuung mit Basteln und Wasser-Pong angeboten. Zudem durften sich die Kinder dank Schminkangebot in wilde Tiere verwandeln.

Für das leibliche Wohl sorgte beispielsweise eine Candy-Bar mit Crêpes, Fruchtspießen, gebrannten Mandeln und Popcorn. Es verstand sich für die Schülerinnen und Schüler wie von selbst, dass alle Zutaten sowohl aus fairem Handel als auch aus biologischem Anbau stammten. Und für eine willkommene Erfrischung bei sommerlichen Temperaturen sorgten alkoholfreie Mojitos.

Da die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler direkt vor dem Schulfest stattfand, hatten diese gleich im Anschluss die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern in ihre zukünftige Schule hineinzuschnuppern.

Zudem fand ein buntes Bühnenprogramm mit Liedern der Lehrerband und einer sehenswerten Tanzeinlage der Hip-Hop-AG, bestehend aus Kindern der 5. und 6. Klasse, vor begeistertem Publikum statt.

Neben dem fantastischen Sommerwetter trugen vor allem die zahlreichen fleißigen Helfer zu einem gelungenen Fest bei.