Staufer-Turnhallen in Waiblingen: Duschen wegen Legionellen gesperrt

Duschen bitte erst zu Hause: Gleich in zwei Turnhallen des Staufer-Schulzentrums sind die Duschen derzeit geschlossen. Grund: Legionellen. Die Mängel scheinen inzwischen behoben, doch letzte Wasserproben stehen noch aus. Auch deren Untersuchung wird dann noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Duschen wieder freigegeben werden können. Was war die Ursache für den Befall mit den gesundheitsschädlichen Bakterien?

Betroffen ist zum einen die Staufer-Turnhalle 1. Ursache war laut Auskunft desstädtischen Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement eine Fehlbedienung der Warmwassersteuerung. Zwischenzeitlich wurde die Programmierung angepasst, die Anlage wird durchgespült. Die Nachbeprobung findet Ende dieser Woche statt. Die Ergebnisse sind nach Einschätzung der Stadt Waiblingen in fünf bis zehn Tagen zu erwarten. Wenn die Nachbeprobung ohne Befund ist, können die Duschen wieder freigegeben werden.

Warten auf Labor-Ergebnisse

Auch in der Staufer-Turnhalle 3 sind derzeit die Duschen wegen Legionellenbefall geschlossen. Die Ursache hier: Es wurde in letzter Zeit zu wenig Wasser entnommen, noch dazu waren Spülstationen defekt. Die Mängel wurden behoben, teilt der Fachbereich mit. Nachproben werden ebenfalls Ende dieser Woche entnommen. Das weitere Procedere ist das gleiche wie bei der Staufer-Turnhalle 1: Wenn das Labor-Ergebnis negativ ausfällt, dürfen die Schüler und Sportler wieder duschen.