Steigende Preise: Waiblinger Gärtnereien setzen weiter auf Automaten-Verkauf

Einen Blumenstrauß aus dem Automaten? Das gibt es – und zwar bei der Gärtnerei Kuhrt in Waiblingen und bei der Blumengärtnerei Schmelzer in Hohenacker. Hochautomatisiert können sich Kunden per Knopfdruck die Sträuße und bepflanzten Blumentöpfe auf dem Rondell anschauen, auswählen und sogar mit EC- und Kreditkarte kaufen.

Was man von außen nicht sieht: Im Automaten liegt die Temperatur zwischen acht und zehn Grad Celsius. „Die Blumen werden gekühlt, um die Qualität zu erhalten“, sagt Melanie Kuhrt von der Gärtnerei Kuhrt. Die 34-Jährige legt viel Wert auf Frische. „Mir ist es wichtig, dass die Kunden Sträuße kaufen, die ein bis zwei Wochen daheim halten.“ Die Sträuße liegen in einem preislichen Rahmen von zehn bis 30 Euro.

Melanie Kuhrt: „Die Energiepreise machen jedem zu schaffen“

Dafür muss der sogenannte „Regiomat“ aber am Strom angeschlossen sein. Lohnt sich dann der Betrieb des „Regiomats“ überhaupt bei den steigenden Energiekosten? „Die Energiepreise machen jedem zu schaffen“, sagt Melanie Kuhrt. Jetzt, wo die Preise für Strom steigen, achtet die Gärtnerei darauf, weniger Energie zu verbrauchen.

Weil der Blumenautomat 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet hat, wird der Außenbereich der Gärtnerei Kuhrt beleuchtet. Licht muss es trotzdem geben, dass die Kunden auch in der Dunkelheit einkaufen können. Ein bisschen Handlungsspielraum haben die Kuhrts aber dennoch: „Wir können die Temperatur im Automaten an die Umgebungstemperatur anpassen, damit der Unterschied nicht ganz so groß ist.“ Außerdem soll der Windfang, welcher den Automaten schützt, weiter ausgebaut werden, so Melanie Kuhrt, deren Familienbetrieb sich auch um die Friedhofspflege in Stuttgart und Waiblingen kümmert.

Das ist auch eine Strategie von Ingrid Schmelzer. Der Raum, in dem die zwei Lebensmittel- und der Blumenregiomat stehen, soll für den Winter gut isoliert werden. „Wir haben auch LED-Lampen mit Helligkeitssensor“, sagt die Floristin. Ein Wunsch wäre, die Automaten irgendwann einmal mit Solarenergie zu betreiben. Wie, weiß die Floristin aber noch nicht.

Über Nacht sind die Regiomaten der Schmelzers nicht zugänglich, das Tor zur Garage öffnet sich erst automatisch wieder gegen fünf Uhr morgens – wenn die ersten Kunden kommen. Die Blumengärtnerei Schmelzer hat bereits seit über sieben Jahren die Regiomaten im Betrieb. „Damals wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Ingrid Schmelzer schmunzelnd. Gerade in Corona-Zeiten sei der Einkaufsautomat gefragter denn je gewesen. Dort können die Kunden kontaktlos eigens produzierten Salat, Tomaten, Gurken sowie Blumen kaufen. „Ich muss ständig auffüllen, besonders nach dem Morgen oder der Mittagspause für den Feierabendverkehr.“

Andere Produkte, wie beispielsweise Eier, kauft Ingrid Schmelzer von regionalen Erzeugern aus der Umgebung ein. Auch hier machen sich bereits die Preissteigerungen bemerkbar - laut der Floristin allerdings schon lange vor Ukraine-Krieg und Energie-Krise. „Seit Anfang des Jahres sind die Eier um zehn Cent teurer geworden.“ Trotzdem wolle sie die gestiegenen Preise nicht an die Kundschaft weitergeben. Zu groß ist die Konkurrenz von Discountern und Produzenten aus dem Ausland. Für Ingrid Schmelzer steht stattdessen die Kundenzufriedenheit im Vordergrund.

Es steigen aber nicht nur die Energiepreise. Auch die Blumen für die Sträuße werden teurer. „Die Rose ist im Einkauf mindestens um das Doppelte gestiegen“, berichtet Melanie Kuhrt. Um dennoch eine Vielfalt an Sträußen anbieten zu können, behilft sie sich mit Grünpflanzen und Blumen aus eigener Herstellung. „In einem Strauß verwende ich beispielsweise die Celosia, umgangssprachlich als Gehirnpflanze bekannt“, sagt sie.

Ähnlich sieht es in der Blumengärtnerei Schmelzer aus, die neben der Friedhofsgärtnerei unter anderem auch Blumenschmuck für Hochzeiten und Beerdigungen anbieten. „Wir werden auch Schnittblumen und Grünzeug im Winter haben“, sagt Ingrid Schmelzer. Wenn die Temperaturen in der kalten Jahreszeit fallen, müssen die Gewächshäuser der Gärtnerei in Hohenacker trotzdem mit Heizöl beheizt werden. „Es muss geheizt werden, sonst gefriert das Wasser in den Rohren, die dann platzen“, sagt Schmelzers Mitarbeiter Martin Pfisterer. Die Chefin ergänzt: „Egal wie man heizt: Es wird für alle schwierig.“

Schon bald werden die letzten Tomaten im Gewächshaus abgeerntet sein, welche dann für den Ackersalat Platz machen. „Den wird es dann zu Weihnachten geben“, sagt Ingrid Schmelzer. Vielleicht sei es die Zukunft, in der kalten Jahreszeit vermehrt auf winterfeste Sorten zu setzen.

Zu all den Schwierigkeiten kommt der Fachkräftemangel hinzu. Der Familienbetrieb in dritter Generation sucht nach Mitarbeitern. „Am besten mit Erfahrung, Gärtner oder Friedhofsgärtner“, sagt Ingrid Schmelzer.

„Last minute“-Kauf: Brautpaar erwirbt Blumenstrauß für ein Fotoshooting

Die Pandemie ist für die Gärtnerei Kuhrt der Grund gewesen, sich einen Regiomat anzuschaffen. „Als die Blumenläden geschlossen haben, hat man sich die Frage gestellt: Wie geht man damit um?“, sagt Melanie Kuhrt. „Wir waren als Gärtnerei zum Glück nicht von den Lockdown-Regeln betroffen.“ Die Mutter eines vierjährigen Sohns schätzt den Automaten sehr. „Ich muss nicht vor Ort sein und kann die Ware zu jeder Uhrzeit auffüllen.“

Unter der Woche sei weniger los, dafür die Nachfrage am Wochenende umso größer. „Auch um Mitternacht kommen die Leute“, erzählt Melanie Kuhrt. Das seien vor allem Spontankäufe – für Geburtstage, Geschenke und Mitbringsel.

Einmal sei es sogar vorgekommen, dass ein Brautpaar für ein Shooting „last minute“ einen Blumenstrauß aus dem Automaten gekauft hat. Und weil Melanie Kuhrt zufällig zu dieser Zeit vor Ort war, hat sie den Blumenstrauß für die Braut noch etwas voller gesteckt. „Das war ein schönes Erlebnis“, erinnert sich die 34-Jährige zurück. In der Zukunft träumt sie von einem eigenen Blumenladen, der an die Gärtnerei angegliedert ist.