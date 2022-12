Stihl in Waiblingen: Wie der Übergang in die nächste Generation gelingen soll

Fast 100 Jahre nach der Gründung durch Andreas Stihl befindet sich das Unternehmen noch immer fest in Familienhand. Inzwischen mit mehr als 20.000 Beschäftigten weltweit und einem Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro. In Person von Dr. Nikolas Stihl, Karen Tebar und Selina Stihl ist die dritte Generation sowohl im Beirat als auch im Aufsichtsrat vertreten.

Familie steht in der „absoluten Verantwortung“

Von Hans Peter Stihl, dem 90 Jahre alten Ehrenvorsitzenden des Beirats und des Aufsichtsrats, stammt das Credo: „Stihl soll ein Unternehmen der Nachkommen meines Vaters bleiben.“ Heute steht sein Sohn Dr. Nikolas Stihl an der Spitze als Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender. Anders als in einer börsennotierten AG, sagt der 62-Jährige, steht bei dem Motorsägen-Hersteller die Familie in der „absoluten Verantwortung“. Es gebe Beispiele von angestellten Managern, die in großen Unternehmen Millionen vernichtet hätten und dann mit goldenem Handschlag in den Ruhestand verabschiedet worden seien. Seine Überzeugung: Familienunternehmen denken langfristiger, sind weniger an kurzfristigen Erfolgen interessiert, werden „im besten Sinne konservativer“ geführt. Sie investieren an mancher Stelle auch dann, ergänzt die Cousine Selina Stihl, wenn die Ergebnisse vielleicht erst in zehn oder 15 Jahren zu sehen seien. „Kurzfristig gehen wir vielleicht weniger ins Risiko. Wir würden nie bewusst Entscheidungen treffen, die die Existenz unseres Unternehmens gefährden.“

Dr. Nikolas Stihl erinnert an die Wirtschaftskrise 2008/2009: Große Familienunternehmen kamen laut einem Vergleich der Dax-Unternehmen erfolgreicher durch die Krise und schufen eine halbe Million Arbeitsplätze, während die rein börsennotierten Dax-Firmen Arbeitsplätze abbauten. „Insbesondere wenn es schwierig wird, sind Familienunternehmen tendenziell erfolgreicher.“ Im Werte-Kosmos von Stihl stehen sie für Nachhaltigkeit und Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen versteht sich zudem als Teil der (Stadt-) Gesellschaft. Besonders sichtbar wird diese Bindung im vielfältigen Engagement der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung.

Informationsprogramm mindestens einmal im Jahr

Die Familie trifft gemeinsam mit dem Vorstand die strategischen Entscheidungen - und hält sich aus dem operativen Geschäft heraus, das vom Vorstand mit Michael Traub an der Spitze geführt wird. Die Familienmitglieder sprechen von einem „engen, vertrauensvollen Arbeitsverhältnis“. Um strategische Entscheidungen handelt es sich beispielsweise, wenn ein komplett neues Produkt ins Sortiment aufgenommen wird oder Fabriken gebaut werden. Oder wie Nikolas Stihl zusammenfasst: „Alles, was nicht einfach rückgängig zu machen ist.“

Aktuell ist die dritte Generation am Ruder. Die Vorbereitungen für die erhoffte Nachfolge an die nächste sind im Gange - aber sind kein Selbstläufer. „Je näher die Generation am Gründer, desto stärker die Bindung“, sagt Karen Tebar. Mit der vierten und fünften Generation wird der Kreis der Gesellschafter immer größer und breitet sich auch geografisch aus. Die Familien-Strategie sieht daher vor, der vierten Generation und den nicht im Unternehmen tätigen Teilen der dritten Generation mindestens einmal im Jahr ein Informationsprogramm anzubieten und Angebote zur Grundausbildung in Technik und BWL zu machen, damit jeder und jede zumindest die Rolle als Gesellschafter kompetent wahrnehmen kann.

Garantien, dass die Übergabe am Tag X gelingt, gibt es nicht. „Genauso wenig wie unsere Eltern uns gezwungen haben, uns im Unternehmen zu engagieren, genauso wenig können wir das mit der nächsten Generation machen“, so Selina Stihl. Erklärtes Ziel ist aber, emotionale Bindung und Verantwortungsbewusstsein zu wecken.

Früh erste Verbindungen zu Mitarbeitenden geknüpft

Ihr Erweckungserlebnis kam relativ spät, als sie mit 23 nach ihrem ersten Studium der BWL in Waiblingen ein Praktikum mit Durchlauf durch die Abteilungen absolvierte. „Da ist meine Liebe zur Firma Stihl entstanden.“ Anders bei ihrem Cousin Nikolas, Jahrgang 1960: Als „kleiner Steppke“ trieb er sich in den Werkhallen herum - die Sicherheitsvorkehrungen waren noch nicht so ausgefeilt. Früh knüpfte er erste Verbindungen zu Mitarbeitenden, die auch lange hielten. Später kam er als Ferienjobber, denn: „So großartig war das Taschengeld nicht, so dass für mich als Teenager jede Mark zusätzlich sehr willkommen war.“

Karen Tebar wurde schon als Kleinkind von Mutter und Großmutter zum Frühstück in der Werkskantine mitgenommen. „Meine Großeltern hatten ihr Haus direkt beim Werk, hier haben wir gespielt und so einige Leute vom Arbeiten abgehalten.“ Ein erstes Praktikum absolvierte sie mit 13 als Schülerin. Später lernte sie auch andere Unternehmen kennen, auch im Ausland. „Aber der Teamgeist bei Stihl und die Art, für das Unternehmen zu brennen, haben mich begeistert.“

Familie und Geschäft nicht immer ganz klar trennbar

In der vierten Generation wächst das Interesse am Unternehmen, meint Nikolas Stihl. Zehn ihrer elf Vertreter sind zwischen 21 bis 31 Jahre alt. Über Familientreffen - mal formaler, mal ganz informell wie neulich bei einem Stammtisch - sollen sie sich noch besser kennenlernen. Dabei zeigt sich: Es gibt einige, die sich gut vorstellen können, sich später im Unternehmen zu engagieren.

Als er in die Schule kam, erinnert sich Nikolas Stihl, galt die Firma noch als Mittelständler. Schattenseiten musste er erleben, als sein Vater Hans Peter Stihl als Präsident des Industrie- und Handelstags auf der Todesliste der RAF stand. Es galt, vorsichtiger zu sein als die Altersgenossen. Die deutlich später geborene Selina Stihl erlebte die Prominenz ihres Namens ab der Grundschule als „nicht nur gut“. Bei späteren Lebensstationen in London oder Hamburg war der Name unbekannt und das kein großes Thema mehr. Als Nicht-Namensträgerin tat sich Karen Tebar, geborene Schetter, leichter. Außer der potenziellen Gefährdung und dem Umstand, dass man genau angeschaut werde, spiele wohl auch das eigene Verhalten eine Rolle. Bescheidenheit wird in der Familie als Wert gelebt. „Und man muss sich eigene Meriten verdienen.“

So ganz klar lassen sich Familie und Geschäft nicht immer trennen. Aber: „Wenn wir Familientreffen haben, dann haben wir Familientreffen - und keine Firmen-Themen“, meint Selina Stihl. Anders sehe das bei der Gesellschafterversammlung aus. Am Rande von Familientreffen gibt es zwar kleine Gespräche zum Unternehmen, räumt Karen Tebar ein, „weil wir natürlich alle passioniert sind“. Aber beherrschend werden sie nicht. „Wir haben uns auch noch genug anderes zu sagen, wenn wir uns in der Familie sehen.“

Dieser Artikel ist zuerst am Donnerstag, 15. Dezember, in unserer Beilage "So stark ist der Rems-Murr-Kreis - die nächste Generation" erschienen.