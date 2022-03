Als weltweit agierendes Unternehmen spürt Stihl die Auswirkungen von Putins Krieg gegen die Ukraine auf verschiedenen Ebenen. Steigende Energiepreise sind zu befürchten, die Materialknappheit nimmt zu, Warenlieferungen an Russland sind eingefroren. Direkt an Leib und Leben bedroht sind die rund 40 Mitarbeitenden der Stihl-Vertriebsgesellschaft am Rand der Hauptstadt Kiew.

Die Stihl-Zentrale in Waiblingen steht mit der Vertriebsgesellschaft in Kontakt und hat der Belegschaft ihre