Stillstand im Remspark: Was unternehmen OB Wolf und die Stadt Waiblingen?

Seit der Schließung des Real-Markts stirbt der Remspark mehr und mehr aus. Bis zur Eröffnung des neuen Kaufland-Standorts werden noch Monate vergehen, denn die Sanierung kommt nicht richtig in Gang. Nur noch wenige Geschäfte haben im einstmals florierenden Einkaufszentrum geöffnet. Auch Oberbürgerbürgermeister Sebastian Wolf bedauert den Stillstand. Die örtliche Nahversorgung leidet, doch der Einfluss der Stadt Waiblingen ist begrenzt, zumal der Remspark sich im Privateigentum der SCP Group befindet.

„Die Stadt Waiblingen hatte gehofft, dass in diesem Sommer die angekündigten Modernisierungsarbeiten im Remspark beginnen“, sagt OB Wolf auf Anfrage der Redaktion. Dies scheine nicht der Fall zu sein – von kleineren Arbeiten abgesehen. Der Remspark sei der größte dezentrale Einkaufsstandort Waiblingens und erfülle eine wichtige Funktion für die Region und für die Nahversorgung in Waiblingen-Süd. „Deshalb ist es sehr bedauerlich“, so der Rathauschef, „dass die Menschen nun schon seit längerem und vermutlich auch in absehbarer Zeit kein adäquates Angebot an diesem traditionsreichen Einkaufsstandort vorfinden und die Kaufkraft derzeit abfließt“.

Standort und Arbeitsplätze zukunftsfest machen

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens habe zwischen der städtischen Wirtschaftsförderung, der Bauverwaltung und dem beauftragten Projektsteuerer ein guter Austausch bestanden. Die Stadt Waiblingen habe ihren Teil dazu beigetragen, dass der Umbau und die Modernisierung mit den entsprechenden Genehmigungen erfolgen könnte. „Es war uns seitens der Stadt immer ein Anliegen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, dass eine Revitalisierung des Remsparks möglich wird, damit der Standort zukunftsfest gemacht werden kann und auch Arbeitsplätze gesichert werden können.“

Bäckerei Schöllkopf muss den Laden räumen

Die Baugenehmigung liegt seit Monaten vor, dennoch herrscht mehr oder weniger Stillstand. Warum, das wissen derzeit weder die Stadt noch die Mieter. Friseur Scholz ist weg, die Parfümerie Schuback ist weg, bald auch die Remspark-Apotheke. Die Bäckerei Schöllkopf, deren Mietvertrag ausgelaufen ist und die nach der Sanierung ihre Filiale gerne weiterführen möchte, wurde mit Fristsetzung aufgefordert, ihren Laden auszuräumen. So gleicht das Einkaufszentrum immer mehr einer Geisterstadt.

Hoffnung auf Gespräche mit SCP

OB Sebastian Wolf zeigt sich derweil noch einigermaßen optimistisch. Die städtische Wirtschaftsförderung stehe im Austausch mit „diversen Ansprechpartnern“ der Eigentümerseite inklusive der Geschäftsführung, berichtet Sebastian Wolf. In Bälde stehe auf der Immobilienmesse „ExpoReal“ in München ein weiteres Gespräch zwischen WTM-Chef Dr. Marc Funk und der Geschäftsführung der SCP Group an. „Wir hoffen dann auf konkrete Zeitpläne und positive Signale in Sachen Modernisierung, nachdem uns bislang nichts Gegenteiliges bekannt ist.“ Auch habe der OB eine Einladung an die Eigentümerseite für ein Gespräch in Waiblingen ausgesprochen.

Nachdem es sich um ein privates Vorhaben handle, liege der Ball beim Eigentümer. Die Stadt suche den Dialog und habe die Wege durch das Genehmigungsverfahren geebnet, könne aber die Eigentümer nicht zum Handeln zwingen.