Streik in Waiblingen: Kitas und Schulkindbetreuung am Mittwoch (22.3.) betroffen

Verdi ruft für Mittwoch, 22. März 2023, auch im Rems-Murr-Kreis erneut zum Streik im öffentlichen Dienst auf – und davon sind auch wieder die städtischen Kitas in Waiblingen sowie die Ganztagsbetreuungen an städtischen Schulen betroffen. Vier Kitas, drei Schulkindbetreuungen an Grundschulen und eine Spielgruppe sind wegen des Streiks komplett geschlossen, andere nur teilweise. Die Stadt hat eine Notbetreuung organisiert.

Kita, Kindergarten, Kinderhaus: Diese Einrichtungen sind betroffen

Hier eine Übersicht, welche Einrichtungen ganz oder teilweise geschlossen sein werden und welche wann geöffnet haben:

Kinderhaus Mitte: Kleinkindbereich (KKB) geschlossen, Notbetreuung Elementarbereich (EB) 20 Kinder , 7.30 bis 13.30 Uhr.

Kinderhaus „Im Sämann“: KKB geschlossen, Notbetreuung EB 20 Plätze , 8 bis 14 Uhr.

Kita „Beim Salierschulzentrum“: geöffnet , reguläre Zeiten.

Kita Salierstraße: KKB 7 Plätze, EB 40 Plätze , jeweils 7.30 bis 14.30 Uhr.

Kita „Beim Wasserturm“: Notbetreuung KKB 5 Plätze, Notbetreuung EB 10 Plätze , jeweils 7 bis 17 Uhr.

Kita „Im Burgmäuerle“: geöffnet, reguläre Zeiten.

Waldgruppe Hegnach: geschlossen.

Kita „Auf der Linde “: geschlossen.

Kita Obsthalde: Notbetreuung KKB 5 Plätze von 8 bis 14 Uhr, Notbetreuung EB 40 Plätze von 7.15 bis 15 Uhr.

Kita Bangertstraße: geschlossen.

Kita Taubenstraße: KKB geschlossen, Notbetreuung EB 38 Plätze von 8 bis 13 Uhr.

Kita Ringstraße: Notbetreuung EB 20 Plätze von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Kita „An der Friedensschule “: KKB geschlossen, Notbetreuung EB 10 Plätze von 8 bis 14 Uhr.

Kita Kirchäcker: Notbetreuung KKB 6 Plätze, Notbetreuung EB 30 Plätze, jeweils von 7 bis 13 Uhr.

Kita Mühlweingärten: Notbetreuung KKB 10 Plätze, EB geschlossen von 8.30 bis 14 Uhr.

Kita „An der Schillerschule “: Notbetreuung EB 40 Plätze von 7.30 bis 14.30 Uhr.

Kita Berg-Bürg: geschlossen.

Spielgruppe Marienheim: geschlossen.

Spielgruppe Jakob-Andreä-Haus: geöffnet , reguläre Öffnungszeit.

Spielgruppe Hohenacker: mittwochs immer geschlossen.

Hier ein Überblick über die Betreuungssituation in der städtischen Ganztagsbetreuung (GTB) an den Grundschulen: