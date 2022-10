"Streiken" auch Waiblinger Hausärzte am Mittwoch? Vier Praxen über den Protest

Am Mittwoch, 19. Oktober, sollen Hausarztpraxen aus Protest ihre Öffnungszeiten einschränken. Von mehreren Waiblinger Ärzten heißt es: Gute Sache, aber leider keine Zeit.

Zu der Protestaktion mit Einschränkung der Öffnungszeiten hat der Hausärzte-Verband Baden-Württemberg aufgerufen. Es geht um Überlastung und um Geld. Doch wie viele Allgemeinmediziner sich tatsächlich beteiligen, ist offen. „Wir haben leider keine Zeit zum Streiken“, heißt es von einer Waiblinger Ärztin. Vier Hausarzt-Praxen haben uns gesagt, wie sie zu der Aktion stehen.

Inhaltlich stimmen die Waiblinger Ärzte, die wir bisher sprechen konnten, der Kritik des Hausärzteverbandes zu. „Die aktuelle Entwicklung ist schlecht für uns“, sagt zum Beispiel Dr. Christoph Scharpf, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in Hegnach. „Es werden immer mehr Patienten“, so der Arzt, der die Praxis mit seinem Kollegen Dr. Christian Brodbeck führt. Der Aufwand stehe „in keinem Verhältnis mehr zu Honorar, das wir bekommen“. Die bislang in Aussicht gestellten Honorarerhöhungen deckten laut Scharpf „in keiner Weise unsere Kosten im nächsten und den kommenden Jahren“. Die Personalkosten steigen - die Hegnacher Praxis hat fünf Angestellte in Voll- und Teilzeit - aber auch sogenannte Beschaffungsmittel würden teurer, etwa medizinisches Material, Coronatests, Desinfektionsmittel. „Die Bedingungen werden für uns schlechter.“

Deshalb sei die Aktion am Mittwoch „dringend notwendig“. Trotzdem schränken Scharpf und Brodbeck ihre Öffnungszeiten am Mittwoch nicht ein. „Wenn wir zumachen, verlieren wir einen Tag, an dem wir unsere Patienten betreuen können“, sagt Christoph Scharpf. „Wenn wir die Termine verschieben, wird es schwierig mit der Versorgung.“

Die Praxis nimmt nur noch aus Hegnach Neupatienten auf. „Darüber hinaus können wir niemanden mehr aufnehmen“, so Scharpf. „Wir sind am Anschlag, auch was die Räumlichkeiten angeht.“ Der Zulauf aus der Waiblinger Ortschaft gehe dabei ständig weiter. Auch, weil Hegnacher, die vorher einen anderen Hausarzt hatten, zu ihnen wechseln wollen, nachdem der Bisherige in Rente gegangen ist. Scharpf und Brodbeck sind mit 42 und 41 Jahren noch recht junge Praxisinhaber. Doch auch sie sagen zur Patientenzahl: „Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo wir es nicht mehr schaffen.“

Vertretung für Protesttag kaum möglich

Zur Protestaktion heißt es auch von der Gemeinschaftspraxis um Dr. Stephan Schulte und Dr. Daniel Schäfer in der Ludwigsburger Straße in Waiblingen: Zustimmung ja, selbst mitmachen nein. Bei der Anzahl der Patienten, die zu den sechs Ärzten der Praxis kommen, sei es ganz schwierig, für einen Tag eine Vertretung zu organisieren, erklärt Dr. Juliane Vogt. „Wir sehen uns nicht imstande, das einem Kollegen aufzudrücken.“ Aktuell gebe es allein wieder so viele Infekte, die Corona-Zahlen stiegen erneut: „Wir können das gar nicht schaffen“, so die Allgemeinmedizinerin. „Wir haben leider keine Zeit zum Streiken, auch wenn es komisch klingt.“ Es sei ja erst der Anfang der winterlichen Infektsaison, man wisse gar nicht, wo das noch hinlaufe in den nächsten Wochen.

Inhaltlich teilt sie die Kritik am Status quo. „Die Bürokratie nimmt immer mehr zu.“ Gleichzeitig hörten Kollegen auf, ohne Nachfolger. So teilten sich immer mehr Patienten auf weniger Praxen auf. Auch diese Praxis nimmt nur noch Patienten auf, die aus Waiblingen kommen. „Weil die auch woanders nicht unterkommen“, so Juliane Vogt. Allerdings: Schwerkranke mit komplexeren Bedingungen und Hausbesuchen könne die Praxis auch nicht mehr annehmen. „Das können wir nicht mehr gewährleisten.“

Das Finanzielle spielt laut Vogt eine Rolle, aber eine untergeordnete. Es würden immer mehr Vergütung gestrichen oder gekürzt, bald zum Beispiel für die Corona-Schutzimpfungen, sagt sie. Das dringlichste Problem sei aber „das vermehrte Patientenaufkommen pro Arzt“.

„Krebskranke brauchen ihre Termine“

„Es gibt viel zu kritisieren“, sagt auch die Allgemeinärztin Sofia Rubenstein, die eine Praxis in der Heinrich-Küderli-Straße führt. Sehr viele Patienten, zu wenige Ärzte. „Die Lage ist aus meiner Sicht kritisch.“ Quasi täglich kämen Anfragen neuer Patienten, darunter auch viele Flüchtlinge, von denen Rubenstein zu Beginn des Ukraine-Kriegs noch viele aufgenommen hat, wie sie sagt. „Aber die Kapazitäten reichen gar nicht mehr aus, auch beim Praxispersonal.“

Ob sie sich am Mittwoch an der Protestaktion beteiligt, konnte sie am frühen Dienstagabend noch nicht sagen. Sie bespreche das mit Kollegen. Denn: Im Terminkalender für diesen Tag stünden schon viele Patienten. Und dabei geht es nicht nur um Erkältungen. „Es gibt auch viele Krebskranke, Schwerkranke - die brauchen ihre Termine“, sagt Sofia Rubenstein. „Das ist für Ärzte immer schwierig.“

Auch Kritik an Protestaktion: "Man muss das anders lösen"

Ihre Waiblinger Kollegin Dr. Ana Scherer lehnt die Protestaktion des Hausärzteverbandes ab. „Natürlich sind die Bedingungen nicht ideal, aber man muss das anders lösen“, findet die Inhaberin einer Praxis im Alfred-Diebold-Weg. „Protestieren ist nicht meine Hausaufgabe.“ An der Aktion werde sie sich nicht beteiligen und die Öffnungszeiten am Mittwoch nicht einschränken. „Ich werde dafür bezahlt, den Leuten zu helfen. Ich habe den Eid geschworen, den Patienten zu helfen“, so Scherer. „Denen helfe ich nicht, wenn ich auf die Straße gehe.“

Die Vorsitzenden des Hausärzteverbandes begründen ihren Aufruf unter anderem so: „Unser Beruf wird immer unattraktiver für junge Menschen. Seit Jahren warnen Berufsverbände, dass der Ärztemangel die Patientenversorgung und -sicherheit gefährdet. Doch die Politik antwortet nicht mit Anreizen, sondern mit weiteren Herausforderungen und die Krankenkassen verweigern sich, uns einen Inflationsausgleich zu zahlen und eine Anpassung des Honorars vorzunehmen.“