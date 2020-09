Beim Zusammenstoß mit Autos sind Fahrradfahrer fast immer die Unterlegenen. Ganz ander sieht die Sache beim Konflikt mit Fußgängern aus. Immer häufiger gibt es Auseinandersetzungen auf Geh- und Radwegen, immer lauter werden die Klagen von Fußgängern, die sich von Fahrrad- und E-Bikefahrern gefährdet fühlen. Der Streit tobt auf den Gehwegen in der Innenstadt, gestritten wird aber auch auf Feld- und Spazierwegen und in der Talaue. Jetzt hat die Stadt am Bädertörle und an der Brücke beim