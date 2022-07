Stuttgart oder Waiblingen: Wo ist die Kita für Eltern teurer?

Sind die Kitas in Stuttgart für die Eltern dank Bonuscard und Familiencard preiswerter als in Waiblingen? Oder ist die Landeshauptstadt doch nicht für alle Familien so kostengünstig? Unsere Redaktion hat anhand von drei Beispiel-Familien die monatlichen Kita-Beiträge in Waiblingen und Stuttgart inklusive der Kosten fürs Mittagessen verglichen. Wir haben einmal eine Familie mit einem Kind, mit zwei Kindern und mit drei Kindern genommen – jeweils mit unterschiedlichem Jahreseinkommen. Dabei haben wir uns angesehen, welche Beiträge die Familien bei den einzelnen Betreuungszeiten inklusive Mittagessen bezahlen – und zwar bei acht, neun und zehn Stunden.

Wir vergleichen Familien mit unterschiedlichem Jahreseinkommen

1. Fall: Eine Familie hat zwei Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren. Ein Kind besucht die Ü-3-Betreuung (über drei Jahre alt), das andere Kind die U-3-Betreuung (unter drei Jahre alt). Das Einkommen der Eltern liegt bei 80.000 Euro. Alle Kinder essen zu Mittag. Unsere Beispiel-Familie hat in Stuttgart keine Berechtigung für eine Bonus- oder Familiencard, welche den Beitrag reduzieren würde. Wir nennen nun den Gesamtbetrag, den die Familie für beide Kinder in Stuttgart und Waiblingen jeweils zahlt:

Ganztagesbetreuung (8 Stunden), mit Verpflegung: 434 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 544 Euro.

Ganztagesbetreuung (9 Stunden), mit Verpflegung: 462 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 544 Euro.

Ganztagesbetreuung (10 Stunden), mit Verpflegung: 490 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 544 Euro.

2. Fall: Eine alleinerziehende Mutter hat ein Kind im Alter von zwei Jahren. Das Kind besucht die U-3-Betreuung (unter drei Jahre alt), das Kind isst auch zu Mittag. Das Einkommen der Mutter liegt inklusive Unterhalt des Vaters bei 45.000 Euro. Die alleinerziehende Mutter hat in Stuttgart keine Bonuscard-Berechtigung und keinen Anspruch auf Jugendhilfe nach Paragraf 90 SGBVIII. Weil ihr Einkommen aber unter 70.000 Euro liegt, erfüllt sie die Voraussetzung zum Bezug einer Familiencard. Diese Ermäßigung ist in den folgenden Beiträgen der Stadt Stuttgart bereits eingerechnet. Wir nennen nun wieder die Gesamtbeiträge, die in Waiblingen und Stuttgart monatlich zu zahlen sind, anhand von drei verschiedenen Betreuungszeiten.

Ganztagesbetreuung (8 Stunden), mit Verpflegung: 198 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 234 Euro.

Ganztagesbetreuung (9 Stunden), mit Verpflegung: 215 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 234 Euro.

Ganztagesbetreuung (10 Stunden), mit Verpflegung: 232 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 234 Euro.

3. Fall: Eine Familie hat drei Kinder: Der Älteste ist vier Jahre, die Zwillinge zwei Jahre. Ein Kind besucht die Ü-3-Betreuung (über drei Jahre alt), die beiden anderen die U-3-Betreuung (unter drei Jahre alt). Das Einkommen der Eltern liegt bei 90.000 Euro. Alle Kinder essen zu Mittag. Ein Anspruch auf eine Bonuscard- respektive Familiencard-Ermäßigung liegt bei der Stadt Stuttgart in diesem Fall nicht vor. Hier nun wieder der Vergleich, welche monatlichen Gesamtbeiträge für die Familie in Waiblingen und Stuttgart anfallen, auf Basis von drei verschiedenen Betreuungszeiten.

Ganztagesbetreuung (8 Stunden), mit Verpflegung: 442 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 729 Euro.

Ganztagesbetreuung (9 Stunden), mit Verpflegung: 460 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 729 Euro.

Ganztagesbetreuung (10 Stunden), mit Verpflegung: 481 Euro in Stuttgart, in Waiblingen sind es 729 Euro.

Bei allen genannten drei Beispiel-Familien ist Stuttgart also immer preiswerter als Waiblingen – auch wenn der Unterschied teilweise knapp ist. Die Alternative „verlängerte Öffnungszeiten“ (sechs Stunden Betreuung) floss nicht in unseren Vergleich ein, da dieses Betreuungsmodell auf der Grundlage der Satzung der Landeshauptstadt Stuttgart ohne Mittagessen angeboten wird. In Stuttgart zahlen die Familien übrigens nur für elf Monate, da der August beitragsfrei ist. „Besitzt ein Kind eine Bonuscard-Berechtigung, werden auf Nachweis keine Kostenbeiträge und kein Essensgeld erhoben“, erläutert Oliver Hillinger von der Pressestelle der Stadt Stuttgart.

Die Befreiung von Betreuungskosten bei Familien ab drei Kindern ist nach seinen Angaben an die Voraussetzung „Familiencard“ gebunden, das heißt Familien mit drei Kindern ohne Familiencard bezahlen neben dem Essensgeld auch die Betreuung – „allerdings unter Berücksichtigung der Geschwisterregelung“.

In Waiblingen kosten Betreuungszeiten zwischen 36 und 50 Stunden das Gleiche

In Waiblingen fällt für wöchentliche Betreuungszeiten zwischen 36 und 50 Stunden mit Mittagessen immer die gleiche Gebühr an. Heißt: Anders als in Stuttgart macht es für die Eltern also finanziell keinen Unterschied, ob sie ihr Kind täglich für acht, neun oder zehn Stunden in die Kita bringen. Weniger zahlen die Mütter und Väter in Waiblingen erst bei 31 bis 35 Stunden wöchentlich.

Gebühr für Mittagessen wird in Waiblingen nicht gesondert ausgewiesen

Erika Schwiertz, Fachbereichsleiterin Bildung und Erziehung bei der Stadt, verweist auch darauf, dass in Waiblingen die Kosten für das Mittagessen nicht gesondert ausgewiesen sind. „Der Stadt ist es wichtig, dass alle Kinder in längeren Betreuungszeiten eine Mahlzeit erhalten und ihnen dies auch ermöglicht wird.“ Die Kosten für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen seien in der Gesamtkalkulation enthalten und würden in dieser Systematik mit subventioniert. Für das zweite Kind, das in einem Waiblinger Haushalt lebt, wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 50 Prozent gewährt – und für das dritte in Höhe von 75 Prozent.