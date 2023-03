Substanz auf der Rems: Ölsperre der Feuerwehr vorerst bis Montag

Wegen einer unbekannten Substanz auf der Rems war die Feuerwehr am Samstagnachmittag (4.3.) mit 30 Personen im Einsatz. Auf Höhe der Galerie Stihl richtete sie eine Ölsperre ein, die voraussichtlich noch bis Montag bleibt. Es habe sich um eine weiße, milchige Flüssigkeit gehandelt, so Jürgen Aldinger von der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen. Welche, das war am Sonntag weiter unklar.

„Unsere Messungen, die auf ölhaltige Stoffe ausgelegt sind, zeigen nichts an“, so Aldinger. Polizei und Umweltamt haben eine Wasserprobe entnommen, zu deren Ergebnis dem Polizeipräsidium Aalen am Sonntag noch nichts bekannt war.

Weitere Maßnahmen seien wohl nicht für nötig befunden worden, so der Polizeiführer vom Dienst (PvD) auf Anfrage der Redaktion.

Ein Chemie-Fachberater habe die Feuerwehr-Maßnahmen als ausreichend bewertet, sagt deren Sprecher Jürgen Aldinger. Er habe keine Kenntnis, dass viel von der rätselhaften Substanz in der Ölsperre angekommen ist.

Die Sperre werde am Montag abgebaut, falls dann keine neuen Erkenntnisse vorliegen.