Mit vielen Menschen, die jetzt vor Putins Krieg aus der Ukraine flüchten, um in Deutschland Schutz zu suchen, teilt Anas Alrawi ein ähnliches Schicksal: Der heute 40-jährige Syrer floh aus seiner Heimatstadt Aleppo, die im Krieg zerstört wurde. Im Frühjahr 2016 kam er nach Waiblingen und schloss sich der Freiwilligen Feuerwehr an. Als Helfer gesucht wurden, um die Sporthalle des BBW für Ukraine-Flüchtlinge herzurichten, meldete er sich jetzt sofort. Denn: „Ich weiß, was diese Leute