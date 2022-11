Tüftlertage: Kita-Kinder aus Kernen und Leutenbach entdecken Stihl in Waiblingen

Zehn Kinder aus Kindertagesstätten in Stetten und Leutenbach gehörten zu den insgesamt fast 700 Kindern, die jüngst beim landesweiten Tüftler- und Forscherinnentag Unternehmensluft schnuppern konnten. Sie waren laut Pressemitteilung zu Gast im Ausbildungscenter bei Stihl in Waiblingen.

Spaß an der Technik vermitteln

Beim jährlichen Tüftler- und Forscherinnentag dabei zu sein, hat bei uns schon Tradition“, sagt Ralf Leonhardt, Ausbilder bei Stihl. „Wir möchten jungen Kindern Spaß an Technik vermitteln. Längst nicht alle kommen im Alltag mit solchen Themen in Berührung.“ Die zehn Kinder, die während des Tüftler- und Forscherinnentages bei dem Sägen- und Gerätehersteller zu Besuch sind, lernen grundlegende Handwerkstechniken kennen. Sie sägen, bohren, schleifen und schrauben. Zum Schluss steht ihr fertiges Werk vor ihnen: eine kleine hölzerne Schatztruhe. Die Kinder sind stolz. Das haben sie selbst gemacht – unterstützt durch Stihl-Auszubildende.

Stihl-Auszubildende betreuen die Kinder

Die angehenden Industriemechaniker und Elektroniker kümmern sich um die jungen Gäste. Jeder von ihnen betreut eines der Kinder. „Dieser Rollenwechsel ist für unseren Nachwuchs eine tolle Erfahrung. Sonst sind sie es, denen Dinge gezeigt werden. Jetzt können sie ihr Wissen weitergeben“, erklärt Ralf Leonhardt. Celal hat seinem Schützling gerade erklärt, dass eines der vorbereiteten Bretter für die Schatzkiste noch zu lang ist. Das müssen die beiden nun zurechtsägen.

Das Mädchen steht auf einer Kiste, damit es groß genug ist, um das in einen Schraubstock eingeklemmte Brettchen zu bearbeiten. Celal zeigt dem Mädchen, wie es die Handsäge ansetzen und bewegen muss. Dann macht das Kind alleine weiter und arbeitet sich geduldig durch das Werkstück. Immer mal wieder klemmt die Säge und Celal hilft. „Toll machst du das“, lobt er und hält seine Hand schützend hinter den Rücken des Mädchens. Dieses schwankt etwas beim Sägen, und er befürchtet, dass das Kind fallen könnte.

„Das ist ein Traum hier“

Lisa Niro, Erzieherin aus der Kindertagesstätte Baumhaus in Stetten, beobachtet, wie ein Junge mit seinem Begleiter an der Bohrmaschine steht. Der Auszubildende stellt das Gerät an. Der Junge drückt den Hebel rechts an der Maschine kräftig nach unten, damit der Bohrer sich in sein eingespanntes Werkstück absenkt und ein Loch hineinbohrt. „Und, wie sieht es aus?“, fragt ihn der Azubi. „Ich glaube, es sieht richtig gut aus“, antwortet der Junge. „Das ist ein Traum hier für ihn heute“, sagt seine Erzieherin.

Kindern Handwerk und Technik nahebringen

Solche Erlebnisse wie hier bei Stihl soll der Tüftler- und Forscherinnentag vielen Kindern ermöglichen. Er findet jedes Jahr in Baden-Württemberg im November statt. Die element-i-Bildungsstiftung aus Stuttgart organisiert den Aktionstag. „Wir freuen uns, wenn auch nächstes Jahr wieder viele Unternehmen aus Naturwissenschaft, Technik und Handwerk mitmachen und die Kinder in ihre Arbeitswelten eintauchen lassen“, sagt Projektkoordinatorin Sabine Sauer laut Pressemitteilung. Mehr Infos gibt es unter folgendem Link.