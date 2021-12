„Es war existenzbedrohend“: Als Andreas und Kerstin Steuer im Januar der Pachtvertrag von Aral gekündigt wurde, war dies für das Ehepaar ein Schock. Nach all den Jahren als Tankstellenpächter in Waiblingen sollte zum Jahresende 2021 plötzlich Schluss sein. Am 19. Dezember 1997 hatte die Tankstelle an der Alten Bundesstraße 25 eröffnet, damals noch unter dem Markennamen BP. Bereits der Vater von Andreas Steuer hatte in Waiblingen eine Tankstelle betrieben, insgesamt blickt die Familie auf 45