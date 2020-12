Immer mehr Tauben gibt es an der Bittenfelder Schillerschule – und dagegen will die Ortschaftsverwaltung etwas tun: Sie möchte die Vögel auf natürliche Weise vertreiben – und zwar durch die Ansiedlung von Dohlen. Geschafft werden soll dies durch spezielle Nistkästen, in denen sich die Singvögel aus der Familie der Rabenvögel wohlfühlen.

Empfohlen hat das Bruno Lorinser, der Vorsitzende des Waiblinger Naturschutzbundes (Nabu), Anfang Dezember in einer Sitzung des Bittenfelder