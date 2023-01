Tiefgaragen-Brand im Eisental Waiblingen: Ursache war kein E-Auto oder Hybrid

Vor wenigen Tagen ist in einer Tiefgarage in der Anton-Schmidt-Straße im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental ein Brand ausgebrochen. In der Nacht von Donnerstag, 26. Januar, auf Freitag, 27. Januar, hatte ein Fahrzeug, welches dort geparkt war, Feuer gefangen. Das Fahrzeug, ein Mercedes, sei an einem Batterieladegerät angeschlossen gewesen, sagt Rudolf Biehlmaier vom Polizeipräsidium Aalen am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei dem Fahrzeug habe es sich weder um ein E-Auto noch um ein Hybrid-Fahrzeug gehandelt.

Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt ausgebrochen. Bei dem Brand wurden laut Polizei der Mercedes und ein danebenstehendes Auto beschädigt. Auf vier weitere Autos habe sich Ruß niedergeschlagen. Nun werde ein Sachverständiger der Versicherung klären, wie hoch die Schadenssumme ist, so der Polizeisprecher. Im ersten Polizeibericht war von rund 50.000 Euro die Rede. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar

Der Brand betraf nicht nur die Tiefgarage des dort ansässigen Automobilhändlers. Der Rauch war über ein Treppenhaus in das Nachbarhaus gezogen. Insgesamt wurden elf Personen von Einsatzkräften aus dem Gebäude befreit – und vorübergehend in einem Hotel einquartiert. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sind die Wohnräume auf Höhe der Tiefgarage aktuell unbewohnbar. „Wie es mit den obenliegenden Wohnungen aussieht, entzieht sich unserer Kenntnis“, so Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier.

„Im schlimmsten Fall Kernsanierung“

Ob und wann die Bewohner wieder in das Mehrfamilienhaus zurückkehren können, hänge davon ab, wie weit sich der Brandrauch ausgebreitet habe, sagt Nick Bley, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen, die in der Brandnacht im Einsatz war. Im Atemschutzlexikon wird Brandrauch als „ein Stoffgemisch aus einer Vielzahl von Feststoffen, Gasen, Dämpfen und Aerosolen“ beschrieben. Was den Rauch so gefährlich macht, sind die darin enthaltenen Gift- und Schadstoffe.

Lebensbedrohlich kann der Rauch bereits nach drei Atemzügen werden, so Nick Bley. Nach einem Brand setzten sich die Giftstoffe in Form von Ruß nieder. „Im schlimmsten Fall muss kernsaniert werden.“ Wann die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder zurückkehren können, dazu kann der Feuerwehrsprecher keine Einschätzung treffen. „Das ist immer unterschiedlich.“