Tierschutzverein Waiblingen: Reisen ist fürs Haustier Stress - vor allem Fliegen

Fremde Gerüche, fremde Umgebung, fremdes Klima: Für Hunde und Katzen ist ein Urlaub eine Herausforderung – und dabei sorgt nicht zuletzt die Reise zum Traumziel von Frauchen und Herrchen für Stress. Insbesondere längere Autofahrten, Bahnfahrten und Flüge belasten die Tiere. Annemarie Werner, Vorsitzende des Tierschutzvereins Waiblingen und Umgebung, rät deshalb dazu, auf solche Urlaubsreisen mit Hund und Katze nach Möglichkeit komplett zu verzichten. Zugleich kann sie aber jeden verstehen, der vor einem Umzug ins Ausland steht und sein Tier mitnehmen will. „Du lässt dein Kind auch nicht zurück.“

Kleinere Tiere wie ein Vogel werden teilweise auch von Zoohandlungen betreut

Wer ein Tier besitzt und in den Urlaub gehen möchte, sollte laut Annemarie Werner mindestens ein halbes Jahr im Vorfeld mit der Planung beginnen. Denn auch alle, die ihr Tier nicht mitnehmen wollen, müssen ja wissen, wo es während der Urlaubszeit unterkommt. Wer kleinere Tiere wie etwa einen Vogel hat, dem empfiehlt die Beinsteinerin, auch mal in der Zoohandlung des Vertrauens nachzufragen, ob diese das Tier während des Urlaubs im Laden aufnimmt und versorgt. Katzen sollten nach Annemarie Werners Meinung am besten in ihrem gewohnten Zuhause bleiben und dort versorgt werden, egal ob es Freigänger sind oder nicht.

Den eigenen Tierarzt fragen, ob er eine gute Hundepension kennt

Hunde könnten dagegen durchaus an einem anderen Ort untergebracht werden. Wer eine Hundepension sucht, sollte frühzeitig mit der Recherche beginnen. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Waiblingen und Umgebung empfiehlt, den eigenen Tierarzt zu fragen, ob er eine gute Hundepension kennt. Wer eine solche betreibt, braucht einen Sachkundenachweis, den sich Hundebesitzer auch zeigen lassen können.

Hundehalter aus der Nachbarschaft als Urlaubsvertretung gewinnen

Alternativ ist es aus Sicht von Annemarie Werner auch eine gute Idee, andere Hundehalter aus der Nachbarschaft rechtzeitig anzusprechen und anzubieten, sich gegenseitig beim Thema Urlaub zu helfen. Nach dem Motto: Nimmst du mein Tier, nehme ich dein Tier. Allerdings muss derjenige, der während des Urlaubs auf den Hund oder die Katze aufpasst, vorab auch ausführlich informiert werden – etwa über mögliche Nahrungsunverträglichkeiten und nötige Medikamente. Selbst Menschen, die ihren Hund oder ihre Katze in den Urlaub mitnehmen möchten, sollten sich Gedanken machen, was sie tun, wenn das Tier krank wird – denn das kann dazu führen, dass es nicht mehr reisefähig ist.

Wer mit seinem Tier Urlaub im Ausland macht, dem sollte auch klar sein, dass es erst dort krank werden kann. Annemarie Werner empfiehlt, schon zu Hause im Internet zu recherchieren, wo sich am Urlaubsort ein Tierarzt und eine Tierklinik befinden. Dabei sollte jeder auch an das Thema Sprachbarriere denken und sich überlegen, ob er damit zurechtkommt, im Ausland einen Tierarzt aufzusuchen, der nicht Deutsch spricht.

Große Hunde müssen im Frachtraum eines Flugzeugs reisen

Die meisten Umstände für Haustierbesitzer und ihr Tier gibt es sicherlich bei einer Flugreise. Das fängt schon damit an, dass man an Bord das Tier nicht zwischendrin mal rauslassen darf. Während bei der Autofahrt Herrchen und Frauchen spontan anhalten können, damit ihr Hund sein Geschäft erledigt, geht das im Flugzeug nicht. Kleine Hunde, die immerhin bei ihren Besitzern sein dürfen, müssen in ihrer Tasche bleiben, für deren Maße es übrigens ebenfalls genaue Vorgaben gibt. Große Hunde müssen dagegen im Frachtraum allein in einer Box ausharren – und dort allerlei Geräusche und Gerüche aushalten.

Dazu müssen die Besitzer alle nötigen Unterlagen dabeihaben. Wer mit seinem Haustier innerhalb der Europäischen Union fliegen möchte, der muss nach Auskunft der Pressestelle des Landratsamts des Rems-Murr-Kreises den EU-Heimtierausweis mit gültiger Tollwutimpfung dabeihaben. Außerhalb der Europäischen Union wird es komplizierter: Pressestellen-Mitarbeiterin Rojda Firat teilt mit, dass die Vorgaben letztlich beim jeweiligen Land erfragt werden müssen – etwa bei der Botschaft oder in einem Konsulat. „In der Regel genügt ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis.“ Je nach Tollwutstatus des Drittstaates müsse vorab noch eine Blutuntersuchung in Bezug auf den Tollwut-Titer durchgeführt und in den Heimtierausweis eingetragen werden. Der Tollwut-Titer gibt an, wie viele Antikörper das Tier hat.

Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis für Reise: Gebühr liegt bei 27 Euro

Wenn ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis verlangt wird, müssen die Haustierbesitzer vor dem Urlaub ins Veterinäramt kommen. Die Gebühr beträgt seit dem 1. Juni in dem Fall 27 Euro. Wer einen Termin vereinbaren will, kann an veterinaeramt@rems-murr-kreis.de eine Mail schreiben oder unter 0 71 91/8 95 40 62 anrufen. Geöffnet hat das Amt vormittags von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie nachmittags von Montag bis Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr.

Empfehlungen zu bestimmten Medikamenten, die solch eine Flugreise fürs Tier eventuell leichter machen können, gibt das Landratsamt nicht. „Die medikamentöse Behandlung muss individuell nach Tierart, Alter und Gesundheitszustand gewählt werden“, betont Rojda Firat. Weitere Informationen erhalte man beim Tierarzt, der das Tier betreut.

Annemarie Werner hat es schon erlebt, dass ein Haustier bei ihr starb, während die Besitzer verreist waren

Wer mit oder ohne sein Haustier verreist, sollte sich laut Annemarie Werner auch bewusst sein, dass es passieren kann, dass das eigene Tier während dieser Zeit stirbt. Passiert dies im Ausland, muss sich der Besitzer damit auseinandersetzen, welche Regeln für die Bestattung dort gelten. Stirbt das Tier in Abwesenheit bei einem Nachbarn, der aufgepasst hat, ist das laut Annemarie Werner eine belastende Situation. Sie selbst hat so etwas erlebt, als sie auf ein Tier von anderen aufpasste. „Für mich persönlich war’s schlimm. Die vertrauen dir das Tier an – und dann stirbt es bei dir.“

Großes Verständnis für Flüchtlinge, die ihre Haustiere mitnehmen

Annemarie Werner hat für sich entschieden, mit ihren Haustieren nicht zu verreisen. Sie ist noch nie mit ihnen geflogen und hat dies auch nicht vor. Auch empfiehlt sie Hundebesitzern, die mit ihren Hunden unbedingt wegfahren wollen, nur in der näheren Umgebung Urlaub zu machen. Bei gewichtigen Gründen kann es Annemarie Werner aber sehr wohl nachvollziehen, wenn Haustierbesitzer mit ihrem Tier eine längere Reise mit Auto, Flugzeug oder Bahn auf sich nehmen. Sehr gut verstehen kann es die Beinsteinerin zum Beispiel, wenn Flüchtlinge mit ihrem Haustier das Land verlassen – so wie etwa jüngst Menschen aus der Ukraine, die vor Putins Angriffskrieg fliehen. „Würde ich genauso machen.“