Tierschutzverein Waiblingen ruft dazu auf, Katzen kastrieren zu lassen

Freilebende Katzen sind für den Tierschutz ein großes Problem. Es gibt aus Sicht des Tierschutzvereins Waiblingen und Umgebung für Tierfreunde nur einen Weg, das Katzenelend einzudämmen – durch Kastration. Genau deshalb findet wie 2021 wieder eine Kastrationsaktion statt.

Jede einzelne der Straßenkatzen stammt laut dem Verein ursprünglich von einer unkastrierten, domestizierten Hauskatze ab, die sich draußen mit anderen Katzen vermehren konnte. „Wir versuchen, durch das Einfangen und die Kastration der in freier Wildbahn lebenden Katzen die Situation zu verbessern, denn oftmals leben die Tiere draußen unter unwürdigen Bedingungen und vermehren sich ungehemmt“, heißt es in der Pressemitteilung. Die meisten der freilebenden Tiere seien nicht kastriert und hätten daher mehrere Würfe pro Jahr. Für den Tierfreund biete sich oft ein trauriges Bild: Elende, verkommene und halb verhungerte Katzen, geplagt von Katzenschnupfen, Katzenseuche, Leukose, Augenkrankheiten, befallen von Flöhen und Würmern.

Das Problem lässt sich jedoch laut dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung nicht durch das Einfangen alleine in den Griff bekommen. „Wichtig ist es, möglichst alle Katzen, die draußen unterwegs sind, zu kastrieren.“ Kastration sei der einzige Weg, um die unkontrollierte Vermehrung der Katzenpopulation zu stoppen und damit das Katzenelend nachhaltig zu lindern.

Bislang ohne Katzenschutzverordnung

Mit einer Katzenschutzverordnung mit Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht auf Grundlage von Paragraf 13b Tierschutzgesetz könnte aus Sicht des Tierschutzvereins die freilebende Katzenpopulation zusätzlich langfristig kontrolliert und das damit verbundene Katzenelend verhindert werden. „Dies haben bundesweit schon knapp 900 Kommunen erkannt und eine solche Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht erlassen.“ In Waiblingen gibt es eine solche Katzenschutzverordnung nicht. Im Juni 2020 hat der Gemeinderat der Stadt eine Einführung abgelehnt, beantragt hat diese Stadträtin Julia Papadopoulos (Grünt/Tierschutzpartei).

Verein ist für Kastrationspflicht

Für den Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ist jedenfalls klar: Nur durch eine Verpflichtung zur Kastration von Freigängerkatzen aus Privathaushalten, gemeinsam mit der konsequenten Kastration von Straßenkatzen, lässt sich der Kreislauf nachhaltig und langfristig unterbrechen. Nur wenn die Katze gekennzeichnet und registriert sei, könne das Tier bei Verlust eindeutig identifiziert und an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Für Weibchen 40 Euro, für Kater 30 Euro

Wer seine Kätzin oder seinen Kater in der Zeit vom 20. Juni 2022 bis 30. Juli 2022 kastrieren und gleichzeitig kennzeichnen lässt und in Korb, Kernen, Weinstadt und Waiblingen mit allen Ortsteilen oder in Remshalden-Grunbach wohnt, erhält bei Vorlage der Rechnung einen Zuschuss. Bei einem Kater gibt es 30 Euro, bei einer Kätzin 40 Euro. Katzenbesitzer sollten sich bei den hiesigen Tierärzten oder direkt beim Tierschutzverein Waiblingen über die jeweiligen Modalitäten informieren.