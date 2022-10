Trocknen geht nur mit Gas: Wäscherei Osswald aus Waiblingen fürchtet um Existenz

100 Jahre nach ihrer Gründung fürchtet die Wäscherei Osswald um ihre Existenz. Die Textilpflege-Firma aus Waiblingen braucht sehr viel Energie fürs Waschen und Trocknen, etwa von Hotel-Bettwäsche und -handtüchern. Die monatlichen Zahlungen für Erdgas haben sich mehr als verdrei- oder vierfacht. Besonders bitter: Erst letztes Jahr hat Osswald ältere Trockner, die mit Öl beheizt wurden, gegen neue Gas-Geräte ausgetauscht. „Jetzt wären wir gottfroh, wenn wir sie noch hätten“, so Geschäftsführer Wolfgang Bidlingmeyer.

Über 30 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Seit 1991 leitet er die Firma. Eine Krise wie jetzt hat er noch nicht erlebt. Sogar die Corona-Phasen, in denen die für die Wäscherei wichtigen Hotels kaum Gäste und daher nichts zu waschen hatten, hat Osswald weggesteckt. Und nun die explodierenden Kosten. „Wenn die Abrechnung Ende des Jahres kommt, wissen wir nicht, ob wir sie bezahlen können“, so Wolfgang Bidlingmeyer. Mit-Geschäftsführerin und Ehefrau Nermina Bidlingmeyer spricht Klartext: „Wenn der Staat uns nicht unterstützt bei den Gas-Kosten, können wir nächstes Jahr dichtmachen.“ Dann verlören über 30 Menschen ihre Arbeit.

Die monatlichen Zahlungen für Gas, die die Wäscherei Osswald leistet, sind von 3500 bis 5000 Euro vor der Krise auf zuletzt 18.000 Euro um ein Mehrfaches gestiegen. Was da noch kommt, wissen die Bidlingmeyers nicht. In diesem Jahr sind nach ihrer Berechnung allein die Gaskosten auf 14 Prozent des Umsatzes gestiegen - von zwei Prozent im Vorjahr. Die Ausgaben für Heizöl sind um die Hälfte auf neun Prozent des Umsatzes gestiegen, Strom ebenfalls um die Hälfte auf sechs Prozent.

Richtig teuer wird es beim Trocknen: Das geht nur mit Gas

Normalerweise seien die Personalkosten immer der größte Ausgabenfaktor gewesen, so Wolfgang Bidlingmeyer. Inzwischen habe Energie aufgeholt. Und die Wäscherei ist nun mal sehr energieintensiv: Die zwei Waschröhren benötigen Strom, um sich zu bewegen. Sie seien eigentlich relativ sparsam, so der Geschäftsführer. Doch es muss auch heiß werden, und da wird es teuer. Sowohl beim Waschen als auch beim Trocknen kommt Wasserdampf zum Einsatz, der in Öl- oder Gaskesseln auf 160 Grad Celsius gebracht wird. Damit werden die Maschinen beheizt.

Am meisten Gas wird fürs Trocknen der Wäsche verfeuert. Das tut den Bidlingmeyers jetzt besonders weh, denn erst vergangenes Jahr haben sie viel investiert in neue Gaskessel. Sie galten als umweltfreundlicher als die Erdöl-Variante, so Wolfgang Bidlingmeyer, und Gas war günstig. Öl wollten sie nur noch als Reserve halten. Und nun? Sind die modernen Gaskessel außer Betrieb. Die Öl-Kessel laufen. „Besonderer Knackpunkt“, so Bidlingmeyer: Die neuen Trockner laufen ausschließlich mit Gas. Da könne man nun nicht wechseln. So sind die Energiekosten nun „gigantisch“ für die Waiblinger Firma.

Und dabei wären auch hier die Auftragsbücher voll. Gerade jetzt im Herbst: Der Wasen in Cannstatt und Messen bescheren den Hotels Gäste. Es gäbe also auch für die Wäscherei genug zu tun - zu viel, bei diesen Kosten. Solide kalkulierte Angebote zu schreiben ist für die Geschäftsführer kaum möglich. „Ich bin momentan froh über Kunden, die wenig Wäsche haben oder gar nicht erst zu uns kommen“, so Wolfgang Bidlingmeyer. Mit kleineren Kunden haben sie die Verträge teils sogar aufgelöst. Denn jeder Waschdurchgang könnte die Firma am Ende mehr Geld kosten als er einbringt. Eine „Zwickmühle“, sagt der Chef.

Verband: 90 Prozent der Textilreiniger erwarten Verluste

Die Wäscherei habe ihre Hausaufgaben beim Thema Energie in den letzten Jahren gemacht: investiert in modernere Geräte, das ganze Dach mit Photovoltaik bedeckt. Die bringe immerhin acht Prozent der Stromkosten wieder rein. Nun sehen die Bidlingmeyers die Politik in der Pflicht.

Auch der Branchenverband schlägt Alarm und fordert Hilfe: Schon jetzt verzeichnen 35 Prozent der Betriebe laut einem aktuellen Rundschreiben des Deutschen Textilreinigungs-Verbands „einen Betriebsverlust allein durch die gestiegenen Gas- und Stromkosten“. 90 Prozent erwarten einen solchen Verlust in den kommenden Monaten. Betriebe meldeten dem DTV demnach Kostensteigerungen von durchschnittlich 166 Prozent.

Welche Hilfen speziell diese Branche bekommt, ist noch unklar. Am Donnerstag hat die Bundesregierung bekanntgegeben, mit bis zu 200 Milliarden Euro Verbraucher und Wirtschaft unterstützen zu wollen. Gas- und Strompreise sollen gedeckelt, die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt werden. Unternehmen sollen bei Bedarf Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen bekommen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die Waiblinger Wäscherei Osswald könnte solche Hilfen dringend brauchen, wenn die Jahresabrechnungen kommen. Wolfgang Bidlingmeyer, dessen Urgroßtante in den 1920er „aus der Not heraus“ mit dem geschäftsmäßigen Waschen begonnen hatte, sagt, die Energie-Krise treffe seine Zunft „ins Herz“.

Wut auf die aktuelle Bundesregierung spürt er aber nicht. Die Fehler seien zuvor passiert, in den 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel, als die Energiewende ausgebremst worden sei. Und als die Abhängigkeit von russischem Gas wuchs. „Was Putin treibt, zielt ja darauf ab, die Gesellschaft zu spalten“, so Wolfgang Bidlingmeyer über den Kreml-Herrscher, dessen Krieg in der Ukraine die Energie-Krise ausgelöst hat. „Dem traue ich alles zu.“