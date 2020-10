Ist es in Zeiten von immer mehr Corona-Infizierten wirklich nötig, an der Haustüre neue Mitglieder zu werben? Thomas Brandin aus Waiblingen wirft dem Malteser-Hilfsdienst Stuttgart vor, genau das getan zu haben – und zwar in der Fuggerstraße und Andreästraße in Waiblingen. Ereignet haben soll sich der Vorfall am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 13 Uhr.

"Ich fordere die Malteser auf, diese Aktion umgehend einzustellen"

Die Aktion, betont Thomas Brandin, sei ihm auf telefonische