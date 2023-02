Umbau im Remspark Waiblingen: Bleiben Deichmann und New Yorker weiter geöffnet?

Es ist nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören: Die Sanierung des Remsparks läuft. Die Tiefgarage und weite Teile des ersten Obergeschosses mit der alten Real-Fläche werden entkernt. Mehrere Baumulden säumen die Ruhrstraße. Auch die Sanitärräume sind gesperrt; die Toiletten wurden neuerdings in Containern auf den Parkplatz verlagert. Ein Bruchteil der ehemaligen Geschäfte hat noch geöffnet, aber der hält sich offenbar tapfer. Allen voran die Modekette New Yorker und der Schuh-Discounter Deichmann. Nach der Schließung von Orsay, Ernsting's Family und anderen stellt sich die Frage: Was planen die verbliebenen größten Mieter?

Deichmann will bleiben

Dazu gibt es gute Nachrichten für die Kunden. Einmal aus der Essener Pressestelle von Deichmann: „Wir befinden uns im Remspark nach wie vor in einem laufenden Mietverhältnis und sind mit unserer Filiale in bewährter Form für unsere Kundinnen und Kunden da“, versichert diese auf Anfrage unserer Redaktion. Mit dem Remspark-Eigentümer Kaufland sei der Schuh-Discounter im Gespräch.

Keine Änderung bei New Yorker

Ähnlich die Rückmeldung von „New Yorker“. Aus der Zentrale in Braunschweig heißt es: „Eine Schließung unserer Filiale im Waiblinger Einkaufszentrum Remspark ist bis auf Weiteres nicht geplant.“

Nach der Schließung der ehemaligen Real-Filiale im Remspark Anfang des Jahres 2022 waren umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durch den bisherigen Eigentümer SCP geplant. Im Zuge der geplanten Bodensanierung wurden zudem Asbestverunreinigungen festgestellt. Für die Kunden und Mieter des Remsparks war längere Zeit unklar geblieben, wann die Sanierung starten und die umgebaute Kaufland-Filiale eröffnen kann. Schließlich gaben der bisherige Eigentümer und Kaufland den Verkauf des Centers bekannt. Kaufland, bislang nur Mieter des Objekts in der Ruhrstraße 5, hat den kompletten Remspark als Eigentümer erworben. Kaufland hatte im Zuge des Ausverkaufs der Real-Kette zunächst den Supermarkt-Standort im Waiblinger Einkaufszentrum übernommen.