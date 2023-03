Umweltbehörde in Waiblingen: Unbekannte Substanz in Rems war „ölhaltig“

Nachdem am Samstag (4.3.) in Waiblingen eine unbekannte Substanz in der Rems entdeckt worden war, hat das Umweltamt die entnommene Probe analysiert. Zum Ergebnis teilt die Pressestelle des Landratsamts Rems-Murr mit, es handle sich um eine „ölhaltige Substanz“. Genauere Angaben zur Beschaffenheit macht die Behörde nicht. Die in den Fluss geratene Menge sei allerdings unkritisch, zudem komme nichts mehr davon nach. Woher die rätselhafte Flüssigkeit kommt, ist weiterhin unklar.

Abteilung Beinstein auf Umweltunfälle spezialisiert

Die von der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen mit der auf Umweltunfälle spezialisierten Abteilung Beinstein errichtete Ölsperre nahe dem Häckerwehr sollte aber im Laufe des Montags (6.3.) wieder abgebaut werden. Am Samstag war die weiße, milchige Flüssigkeit in der Rems zuerst aufgefallen. 30 Leute waren seitens der Feuerwehr im Einsatz.