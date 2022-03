Längst haben sich Autofahrer, die aus der Marktgarage ausfahren, an den Anblick gewöhnt: Nichts scheint auf der Baustelle an der Oberen Sackgasse vorwärtszugehen. Im Gemeinderat war diesbezüglich schon einmal von einer „Bauruine“ die Rede. Tatsächlich ist das ambitionierte Projekt der Waiblinger Zoltán Bagaméry und Harald Lorleberg, die einen Sanierungsfall in ein Energieeffizienz-Haus verwandeln wollten, ins Stocken geraten. Jetzt aber machen die Eigentümer Hoffnung auf einen Weiterbau an