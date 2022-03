Neben einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag (13.03.) gegen 13.30 Uhr, bei dem zwei Personen verletzt wurden, war die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen am Wochenende sehr stark gefordert. Die Einsatzkräfte mussten mehrmals ausrücken.

Essen zu heiß zubereitet

{element}

Begonnen hat der einsatzreiche Sonntag am Morgen "mit der Auslösung einer Brandmeldeanlage in der Jesistraße", wie die Waiblinger Feuerwehr in einem Tweet kurz vor sieben Uhr verkündet. "Hier wurde das Essen