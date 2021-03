Die Firmen in Waiblingen brauchen mehr Gewerbeflächen. Das geht aus einer Untersuchung der Cima GmbH hervor, die von der städtischen Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH (WTM) beauftragt wurde. 300 Firmen wurden dazu angeschrieben – und von den 61 teilnehmenden Unternehmen gaben 27 an, innerhalb der nächsten fünf Jahre Flächenbedarf zu haben. Ob dabei alle möglichen Grundstücke wie etwa an der Waiblinger Westumfahrung infrage kommen, darüber gibt es unter den Stadträten unterschiedliche