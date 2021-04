Die Reisebüros in Waiblingen verkaufen wegen Corona viel weniger Reisen – und das schon seit vielen Wochen. Da half es auch nicht, dass die Corona-Testpflicht für Mallorca-Urlauber im März 2021 kurzzeitig aufgehoben war.

Das Columbus-Reisebüro von Jochen Ziesel in der Bahnhofstraße 7 rechnet damit, dass die Reisen wohl bis Juni 2021 abgesagt werden. „Es gibt vereinzelt Flugbuchungen für Geschäftsreisende.“ Auch beim ADAC-Reisebüro in der Fronackerstraße 16 wurden in diesem Jahr viel