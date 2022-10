Vater erwischt Tochter (15) beim Kiffen: Junger Mann aus Korb verurteilt

Einer dicken Anklage seitens der Stuttgarter Staatsanwaltschaft musste sich ein 19-jähriger Azubi aus Korb vor dem Waiblinger Jugendschöffengericht stellen. Der Vater einer 15-Jährigen, die mit ihm an einer Fellbacher Sport- und Freizeitanlage auf einer Bank saß, ging besorgt zur Polizei, weil er dachte, seine Tochter treibe sich mit einem Drogendealer herum.

Des Besitzes von Cannabis wurde der Azubi schuldig gesprochen, jedoch keines gewerbsmäßigen Handeltreibens, nachdem er im Januar vergangenen Jahres rund 15 Gramm Marihuana in einem Gebüsch gebunkert hatte. Zum Prozess in Waiblingen kam es, weil der 45-jähriger Vater am frühen Abend nachgeschaut hatte, wo sich seine damals 15-jährige Tochter herumtreibt – und diese mit dem Angeklagten erwischt hat. Seiner Zeugenaussage zufolge beobachtete der Vater, wie „junge Leute auf einer Bank kiffen, einer zu einem Gebüsch geht und von dort ein Päckchen herausholt“. Dann, so der Vater weiter, sei dieses Päckchen „verarbeitet und verpackt“ worden.

Vater zeigt Polizei das Cannabis-Versteck

„Ich habe der Polizei gezeigt, wo das Versteck ist“, erzählte der Vater dem Vorsitzenden Richter Martin Luippold. „Es wurde gedreht, geraucht und das Abgepackte mitgenommen“, schilderte er seine Beobachtung von „vier Personen aus etwa 15 Metern Entfernung“. Er sei auch nicht zufällig dort gewesen, sondern habe eine bestimmte Person gezielt ab deren Ausstieg aus einem Bus verfolgt.

Seine zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alte Tochter machte vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Sie hatte negative Drogentests vorgelegt und ihr Strafverfahren war von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft bereits eingestellt worden.

Der 19-jährige Azubi gab offen zu, je nach seiner finanziellen Lage Marihuana konsumiert zu haben. Seit dem Vorfall in Fellbach rühre er jedoch nichts mehr von dem Zeug an. Allerdings war er schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, wegen seiner Beteiligung an der sogenannten Krawallnacht in Stuttgart im Juni 2021. Deshalb war der junge Mann schon auf Bewährung.

Nicht genug Beweise für Drogen-Handel

Der Bewährungshelfer berichtete über den Angeklagten: „Ich hatte nie das Gefühl, dass er einem was vormacht.“ Und bei der Krawallnacht dabei gewesen zu sein, habe der Auszubildende schon gleich danach bitter bereut. Dass da noch eine Anklage auf gewerbsmäßigen Drogenhandel hinterherkommt, hätte sich auch die Jugendgerichtshilfe Waiblingen in diesem Fall nicht gewünscht. Der Strafantrag der Staatsanwaltschaft, den 19-Jährigen anderthalb Jahre lang unter Vorbewährung zu stellen, um gegebenenfalls auf Jugendhaft zu erkennen, ging vor dem Jugendschöffengericht nicht durch. Der junge Mann wurde lediglich wegen Drogenbesitzes schuldig gesprochen, weil für gewerbsmäßigen Handel keine ausreichenden Beweise vorlagen. Der Vater der 15-Jährigen hatte vor Gericht auch nicht dasselbe angegeben wie bei der Polizei.

Die erzieherisch motivierte Strafe für den Ex-Kiffer: drei Gespräche bei der Drogenberatung, negativer Drogentest und 500 Euro an die Sozialberatung Stuttgart. „Von den Leuten, mit denen Sie da zusammen waren, kenne ich einige“, so Richter Luippold und zeigte dem jungen Mann auf, was ihm noch passieren kann: erstens eine Verlängerung der Bewährungszeit, die eigentlich bald ausgelaufen wäre, und zweitens vier Wochen Ungehorsamsarrest, wenn er seine Auflagen und Weisungen nicht befolgt.

Was der Verurteilte auf keinen Fall will, ist noch einmal eine Festnahme, eine Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei, eine Vorführung vor den Haftrichter und noch einmal ein paar Wochen Untersuchungshaft.