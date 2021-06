Am Mittwochabend um 17.19 wurde die Feuerwehr Waiblinger wegen eines verletzten Falken alarmiert. Laut Mitteilung des Pressesprechers Nick Bley hatte sich in der Aussegnungshalle in Neustadt auf dem Neuen Friedhof in einem Nistkasten ein Falke verletzt, Passanten meldeten das verletzte Tier.

„Nach einer aufwendigeren Rettung, da der Nistkasten nicht ohne weiteres zugänglich war, konnte der Turmfalke gerettet werden“, informiert die Feuerwehr. Anschließend sei der Falke dann durch den