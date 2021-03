Was ein Spektakel in Strümpfelbach: Das Restaurant „Vorratskammer“ zieht um vom angestammten Standort zum Sportgelände des VfL-Waiblingen. In der Nacht auf Sonntag (14. März) fährt ein Schwertransport mit dem 24 Tonnen schweren Gebäude, das mit seiner Architektur einer Arche ähnelt, von Strümpfelbach nach Waiblingen.

Um 22.20 Uhr meldete Marc Brommer vom VfL Waiblingen: "Die Schwerlaster haben sich in Bewegung gesetzt." Die Landesstraße 1193 wird deswegen von 22 Uhr am