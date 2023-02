Vor der ersten Klasse: So läuft die Einschulungsuntersuchung ab

Im Februar melden Eltern in Waiblingen ihre Kinder für die Grundschule an. Manche Kinder müssen aber erst einmal zum Arzt, bevor sie in die erste Klasse kommen. Denn wenn in der Einschulungsuntersuchung, die medizinische Assistentinnen der Gesundheitsämter vornehmen, etwas auffällt, „kann im Einzelfall eine vertiefende ärztliche Nachuntersuchung mit individueller Beratung der Eltern erfolgen“, so das Landratsamt Rems-Murr. Wie läuft das ab? Und wie ist es bei Kindern, die früher oder später eingeschult werden sollen?

Erster Schritt der Einschulungsuntersuchung

Die Einschulungsuntersuchung umfasst zwei Schritte. Schritt 1: 23 bis zwölf Monate vor dem voraussichtlichen ersten Schultag werden Eltern gebeten, freiwillig einen Fragebogen auszufüllen, erklärt das Landesgesundheitsministerium Baden-Württemberg. Abgesehen von dem Fragebogen ist die Teilnahme an der Untersuchung Pflicht.

„Bei allen Kindern wird durch eine medizinische Assistentin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes des Gesundheitsamts eine Basisuntersuchung (Screening) durchgeführt“, so das Ministerium. Dazu gehören etwa Hör- und Sehtests. Geprüft werden auch Sprache, Körpermotorik, Hand-Finger-Motorik, Malentwicklung oder „mathematische Basiskompetenzen“.

Kinder machen in der Regel gerne mit, so das Ministerium

Meist finde die Basisuntersuchung in der Kita statt. Unter Leistungsdruck stehen die Kinder dabei nach Ansicht des Ministeriums nicht: „Die Kinder führen in der Regel die Aufgaben gerne durch, die medizinischen Assistentinnen können sie aufgrund ihrer Erfahrung und der Gestaltung der Untersuchungssituation gut zur Mitarbeit anregen“, heißt es in einem Frage-Antwort-Dokument. „Wenn ein Kind ängstlich oder unsicher ist, kann es hilfreich sein, wenn die Eltern oder sonstige dem Kind vertraute Personen mit Einwilligung der Eltern bei der Untersuchung anwesend sind.“

Außerdem muss der Impfpass vorgelegt werden sowie ein Nachweis, dass das Kind an Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen hat.

Zweiter Schritt nur bei Bedarf: Schulärzte untersuchen genauer

Schritt 2: Wenn im ersten Schritt „erhöhte Förderbedarfe festgestellt werden“ oder Zweifel an der Schulreife bestehen, können Schulärzte einzelne Kinder genauer untersuchen, so das Landratsamt. Die Mediziner konzentrieren sich dabei laut Gesundheitsministerium „nach ärztlichem Ermessen auf die auffälligen Befunde“.

Landratsamt erwartet mehr später schulreife Kinder wegen Corona

Zahlen dazu, ob sich die Corona-Pandemie negativ auf die Schulreife ausgewirkt hat, hat das Landratsamt Rems-Murr nicht. Aber: „Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund nicht ausreichender Förderung aufgrund der Besonderheiten, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, eine Zunahme von Kindern zu erwarten ist, die zum vorgesehenen Einschulungszeitpunkt als nicht ausreichend schulreif anzusehen sind.“

Spätere Einschulung: Entscheidung trifft die Schule

Wenn Eltern von sich aus wollen, dass ihr Kind erst ein Jahr später eingeschult wird, können sie das beantragen. Die Entscheidung trifft aber die jeweilige Schulleitung. „Die Schulleitung kann hier im Einzelfall das Gesundheitsamt als beratende Instanz miteinbeziehen. Das Gesundheitsamt kann dann nach ärztlichem Ermessen in diesem Fall eine vertiefende schulärztliche Untersuchung anbieten“, so die Verwaltung des Rems-Murr-Kreises. Über eine frühere Einschulung hingegen entscheidet zwar ebenfalls die Schulleitung, allerdings werde das Gesundheitsamt dazu nicht befragt.

Auch zur vorzeitigen Einschulung oder der Rückstellung von Kindern gibt es im Kreis keine Zahlen, auch nicht beim Staatlichen Schulamt in Backnang. Allerdings seien Zurückstellungen „insbesondere während der Pandemie immer wieder ein Thema im Gespräch mit Schulleitungen“ gewesen, so Amtsleiterin Sabine Hagenmüller-Gehring.

Die jüngsten Zahlen zum laufenden Schuljahr werden für ganz Baden-Württemberg voraussichtlich erst Ende Juni verfügbar sein, teilt das Statistische Landesamt auf Anfrage mit. Zuletzt waren im Schuljahr 2021/22 unter den mehr als 94.000 Erstklässlern 5600 früher und 8500 später eingeschulte Kinder (9 Prozent). Im ersten Corona-Schuljahr 20/21 gab es unter 92.000 Eingeschulten 2400 Frühe und 9900 Zurückgestellte (10,7 Prozent).

Die Kapazitäten der Schulärzte im Rems-Murr-Kreis reichen laut Landratsamt-Sprecherin aus, um die vertiefenden Einschulungsuntersuchungen für die Vorschüler bis Ende des jeweiligen Schuljahres durchzuführen. Für 2024 rechnet die Rems-Murr-Verwaltung auf Grundlage heutiger Daten mit knapp 4400 Kindern, die dann schulpflichtig werden. Sie würden seit Oktober 2022 und bis Sommer 2023 untersucht.