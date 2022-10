Waiblingen: Bahnhof in Neustadt-Hohenacker bekommt Mobilitätssäule

Eine vom Land finanzierte „Mobilitätssäule“ gibt es nun am Bahnhof Neustadt-Hohenacker. Die fast drei Meter hohe Säule beim P+R-Parkplatz soll zeigen: Hier stehen mehrere Mobilitätsangebote zur Auswahl – neben der S-Bahn auch Busse und verschiedene Fahrradabstellmöglichkeiten. Außerdem gibt es eine Reparaturstation für Fahrräder. Den nötigen Strom erzeugt eine kleine Photovoltaikanlage.

Am Freitag ist die Säule offiziell enthüllt worden. Oberbürgermeister Sebastian Wolf begrüßte dazu Staatssekretärin Elke Zimmer vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Vertreterinnen und Vertreter der Landesenergieagentur KEA sowie der Herstellerfirma und weitere Projektbeteiligte. Waiblingen nimmt an der Pilotphase II des Projekts „Mobilitätssäulen“ des Landesverkehrsministeriums teil.

Integrierte Fahrradreparaturstation

Es gibt große und kleine Säulen. Am Bahnhof Neustadt-Hohenacker handelt es sich um eine kleine Variante, aber, so die Stadt in einer Mitteilung: „Die Stele verfügt über alle Features einer großen Säule.“ Sie sei nur kleiner (2,80 Meter statt vier Meter) und vier- statt dreiseitig.

Auf einer Seite befindet sich eine Fahrradreparaturstation, auf einer weiteren stehen beispielhafte touristische Informationen über Neustadt und Hohenacker, auf der dritten eine Umgebungskarte mit den Mobilitätsangeboten vor Ort und auf der vierten Seite Informationen über das Gesamtprojekt.

Beleuchtung funktioniert dank Photovoltaik

„Bei der Konstruktion wurde auf eine einfache Montage, eine kostengünstige Wartung und eine schnelle Aktualisierbarkeit Wert gelegt“, so die Stadt weiter. „Außerdem ist die Station mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, so dass die Stele auch nachts beleuchtet ist; ein Stromanschluss ist nicht notwendig.“

Am Bahnhof Waiblingen, einem „Mobilitätspunkt“ in der Region Stuttgart, befindet sich seit Februar ein Infoterminal. Dort können Fahrgäste sich etwa über Verbindungen, Car-Sharing und Leihfahrräder informieren, aber auch über aktuelle Veranstaltungen.