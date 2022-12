Waiblingen: Beim Brunch von Vanessa Engels bleiben Alleinerziehende nicht allein

Warum hast du nicht Mama und Papa? Es ist eine Frage, die Kinder von Alleinerziehenden schon im Kindergarten von Gleichaltrigen zu hören bekommen. Wenn sie dagegen beim offenen Brunch für alleinerziehende Frauen im Familienzentrum Karo in Waiblingen mit ihren Müttern mitkommen, sei das anders, sagt Organisatorin Vanessa Engels – deshalb gebe es dort auch weniger Streit unter den Kindern. „Die müssen nichts erklären, sie wissen: Der ist wie ich.“

Ähnlich geht es auch den Frauen, die den Treff besuchen. Vanessa Engels ist selbst alleinerziehend und kann sich noch daran erinnern, wie einmal eine Mutter zum Brunch in die große Küche im dritten Stock des Familienzentrums kam und einfach nur weinte. Die Mutter wurde dann von den anderen Frauen getröstet. „Man ist unter Gleichgesinnten, man muss nichts sagen – und unterstützt sich trotzdem“, sagt Vanessa Engels.

„Ich liebe den Brunch, den würde ich für nichts in der Welt abgeben“

Die 32-Jährige ist vor rund achteinhalb Jahren zum ersten Mal zu dem Brunch gekommen, knapp zwei Jahre später übernahm sie die Organisation, da war ihr Sohn drei, vier Jahre alt. Inzwischen ist er zehn. Vanessa Engels wohnt in Weinstadt und stemmt den Brunch zehnmal im Jahr. Im August pausiert sie immer wegen der Ferien, im September immer wegen Geburtstagen und des Schulbeginns. Der Termin ist stets an einem Sonntag, immer für zwei Stunden, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. „Ich liebe den Brunch, den würde ich für nichts in der Welt abgeben.“

Vanessa Engels besorgt Obst, Gemüse, Eier, Brötchen, Kaffee und Kakao

Vor einem Brunch kauft Vanessa Engels mit ihrem Sohn meist schon an einem Freitag oder Samstag ein. Sie schnibbelt Obst und Gemüse, kocht Eier, bereitet Kaffee und Kakao zu. Beim Bäcker holt sie Brötchen und Croissants. Eine Stunde vor Brunchbeginn ist die 32-Jährige schon im Familienzentrum. Wer kommt, muss nichts mitbringen, sondern sich einfach nur hinsetzen und das Essen genießen. „Man muss sich in dem Moment um nichts kümmern.“ Vanessa Engels weiß schließlich, dass Alleinerziehende im Alltag genug um die Ohren haben, um etwa Beruf und Familie zu vereinbaren.

Vorträge von Experten zu ADHS oder Sorgerecht

Ab und an kommen zum offenen Brunch auch Experten. Vanessa Engels organisiert diese Termine nach Bedarf, zusammen mit Carolin Burkert-Born, der zuständigen Fachbereichsleiterin bei der Familien-Bildungsstätte Waiblingen (FBS). Einmal ging es etwa um die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ein anderes Mal referierte eine Juristin über das Thema Sorgerecht. Auch von der Beratungsstelle von Pro Familia war mal jemand da. Vanessa Engels ist hier Carolin Burkert-Born für die Unterstützung sehr dankbar – auch weil diese viel dafür tut, um die Gruppe bekanntzumachen.

„Ich habe gemerkt, dass die Mamas sich nicht öffnen“

Der Brunch ist ein spezielles Angebot für Mütter. Sie können ihre Kinder mitnehmen, müssen aber nicht. Es gibt immer eine Betreuungskraft, die mit den Kindern spielt und bastelt, während die Mütter nebenan in der Küche über alles reden können – auch über Probleme, von denen die Kinder nicht immer alles mitbekommen sollen. Einmal, erzählt Vanessa Engels, sei irrtümlich ein alleinerziehender Vater zu dem Brunch gekommen, zusammen mit seinem Kind.

Damals durfte er mit Zustimmung der Mütter bleiben, auch weil sie ihn mit dem Kind nicht wieder wegschicken wollten. Hätte auch nur eine der Mütter „Nein“ gesagt, dann hätte Vanessa Engels dem Mann aber gesagt, dass er nicht bleiben kann. Bei diesem Brunch hat die Weinstädterin zudem erfahren, wie wichtig es ist, dass die Frauen unter sich bleiben können. „Ich habe gemerkt, dass die Mamas sich nicht öffnen.“ Schließlich, sagt sie, gebe es auch einige Frauen, die mit ihren männlichen Ex-Partnern noch große Konflikte haben.

Für Essen und Getränke fällt ein Unkostenbeitrag von einem Euro an

Der Rekord waren mal 14, 15 Mütter, die zu dem offenen Brunch ins Familienzentrum Karo kamen. „Das war vor Corona“, sagt Vanessa Engels. Es gebe ein paar „Stamm-Mamas“, die regelmäßig beim Brunch dabei seien, hin und wieder Neulinge sowie solche, die ab und an vorbeischauen. Der nächste Brunch ist am Sonntag, 11. Dezember 2022. Wer neu ist und kommen will, meldet sich unter info@fbs-waiblingen.de an, für jede Person fällt ein Unkostenbeitrag von einem Euro für Essen und Getränke an.

Alleinerziehende haben bereits mit einem Kind Anspruch auf den Landesfamilienpass

Immer wieder hilfreich sind nach Erfahrung von Vanessa Engels die Tipps, die sich Alleinerziehende beim Brunch geben. So können die Mütter zum Beispiel erfahren, dass sie als Alleinerziehende schon mit einem Kind Anspruch auf den Landesfamilienpass haben. Mit diesem können sie Schlösser, Freizeitparks, Museen, Tierparks und Gärten kostenfrei oder zumindest mit ermäßigtem Eintritt besuchen. Beantragt wird der Pass in dem jeweiligen Wohnort, in dem eine Person lebt.

Ein großes Thema beim Brunch sind die Unterhaltszahlungen. „Bei uns geht es meistens um den Unterhaltsvorschuss, weil wir einige Väter haben, die sich drücken“, sagt Vanessa Engels. Beantragt wird dieser beim Jugendamt, dabei handelt es sich um eine Sozialleistung, die immer dann gewährt wird, wenn ein Elternteil keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt zahlt. Das Geld versuchen die Jugendämter dann von jenem Elternteil zurückzuholen, der zur Zahlung des Unterhalts verpflichtet wäre.

Vanessa Engels selbst merkt immer wieder, wie wichtig für Alleinerziehende ein großes Netzwerk ist. Wenn sie Arbeit und Familie vereinbaren wollen, spielt das zum Beispiel eine große Rolle. Im letzten Schuljahr ihres Sohnes, erzählt sie, habe es rund 60 schulfreie Tage gegeben – wohlgemerkt ohne Samstage, Sonntage und Feiertage. Gleichzeitig hat die 32-Jährige nach eigenen Angaben nur 27 Urlaubstage. Natürlich gibt es auch in den Schulferien Betreuungsangebote – „aber Betreuung kostet echt viel Geld“.

„Die finanziellen Sorgen, die stemmt man allein“

Wenn in einer Partnerschaft ein Elternteil krank wird, dann gibt es ja immer noch eine erwachsene Person, die fit ist. Wenn die Mutter arbeitslos wird, dann gibt es noch den Vater, der Arbeit hat – oder umgekehrt. Alleinerziehende müssen alles alleine tragen. „Die finanziellen Sorgen, die stemmt man allein“, weiß Vanessa Engels. Schon Kleinigkeiten wie der Einkauf der Weihnachtsgeschenke wird zur Herausforderung, schließlich soll ja das Kind ausnahmsweise nicht dabei sein, damit es auch eine Überraschung bleibt. Da war für Vanessa Engels früher das Nikolaus-Basteln der FBS ein Segen, weil so ihr Sohn gut betreut war und sie seine Geschenke besorgen konnte.

„Es ist immer ein Geben und Nehmen“

Eine Hilfe war für Vanessa Engels früher oft der Tageselternverein. „Da waren wir auch schon, als du zwei warst“, sagt sie zu ihrem Sohn. Ansonsten hat sie eben ihr privates Netzwerk, in dem man sich gegenseitig bei der Betreuung hilft. „Es ist immer ein Geben und Nehmen.“