Waiblingen-Beinstein: Gabriel Brommer ist erst 16 und schon Unternehmer

Mit zehn Jahren fängt er an Bilder auf seinem Handy zu bearbeiten. Sechs Jahre später meldet Gabriel Brommer sein eigenes Gewerbe an. Infolge eines Beschlusses des Familien- und Amtsgerichts wurde er im Juli für voll geschäftsfähig erklärt. Das gilt aber nur für die gewerblichen Tätigkeiten. Der 16-Jährige aus Waiblingen-Beinstein fotografiert Produkte, Geschäfte, Restaurants und Veranstaltungen, dreht Imagefilme, gestaltet Internetseiten und kümmert sich um die Social-Media-Präsenz seiner Kunden.

Den ersten Auftrag hatte er mit 14 Jahren

Die Nachteile der Minderjährigkeit würde er dann spüren, wenn es um Einverständniserklärungen ginge, denn ohne die Erlaubnis und Unterschrift seiner Eltern sei er bei seiner Arbeit eingeschränkt. Außerdem hätte er gerne einen Führerschein, um flexibel vor Ort sein zu können.

Trotz der Einschränkungen empfindet er sein junges Alter primär als Vorteil. Denn er sei „einfach früher dran“. Während die meisten ihre erste praktische Erfahrung nach der Schule machen, habe er schon mit 14 Jahren den ersten Kundenkontakt gehabt. Seinen ersten Auftrag bekam er von der Fellbacher Gaming Bar „CLUTCH23“. Er ging auf die Betreiber zu und konnte sie von sich und seiner Arbeit überzeugen. Nach diesem Auftrag folgten kurzerhand weitere Projekte anderer Firmen, an welchen er sich beteiligte. So erreicht der inzwischen Erwerbstätige einen festen Kundenstamm von mehr als 60 Kunden und arbeitete bereits an mehr als 130 Projekten. Auch langjährige Partnerschaften habe er festigen können.

„Ich bin ein Multimedia-Paket“

Die „eSport Manufaktur“ arbeitet seit zwei Jahren mit Gabriel Brommer zusammen und beschreibt seine Arbeit als „detailliert, kompetent, schnell und zuverlässig“ sowie ihn als ein „kreatives Allround-Talent“. Brommer selbst sieht sich als ein „Multimedia-Paket“ an, denn er habe „viel Erfahrung“ mit Fotografie, Videos und im Design und könne damit „gut umgehen“.

Sein selbst ernanntes Ziel sei, in jedem Bereich des Mediendesigns alle Fachkenntnisse zu erlangen, um den Traum seiner eigenen „kreativen Medienagentur“ zu verwirklichen. Er habe „zu großes Interesse“ am Gesamtwerk sowie „ein Auge für Ästhetik“. Darum wolle er sich fürs Erste auch nicht auf eine Vertiefung spezialisieren.

Voraussichtlich 2024 wird Gabriel Brommer die Fachhochschulreife erlangen

Den Umgang mit verschiedenen Programmen wie die von Adobe bringt der Technikinteressierte sich selbst bei, indem er von Youtube-Tutorials lernt und es „einfach ausprobiert“. Er sei „schon immer daran interessiert“ gewesen und versuche sich stets weiterzuentwickeln. Allgemeine Kenntnisse lernt er in dem Bildungswerk Kolping im Berufskolleg Foto und Medien in Stuttgart. Dort wird er voraussichtlich 2024 die Fachhochschulreife erhalten. Das sei auch ein „wichtiges Anliegen“ seiner Eltern. Solange die schulischen Leistungen nicht unter der Selbstständigkeit leiden, bekomme er auch die „volle Unterstützung“ seiner Eltern, so Brommer. „Durch meinen Vater entwickelte ich schon früh Interesse am Fotografieren“. Mit zwölf Jahren sammelte er seine ersten Erfahrungen mit der Spiegelreflexkamera seines Vaters. Seitdem ist er der digitalen Fotografie treu geblieben und besitzt inzwischen auch seine eigene Kamera.

Neben der Schule und der Selbstständigkeit geht der 16-Jährige auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Sport sei für ihn ein „wichtiger Ausgleich“. Ihm mache seine Arbeit „viel Spaß“, jedoch sei damit auch ein gewisser „Druck“ verbunden. Ebenso seien ihm seine Freunde sehr wichtig, da sie ihn „immer unterstützen“. Allerdings sei es „schwer alles unter einen Hut zu bekommen und dabei nichts zu vernachlässigen“.

Anstehende Projekte

Aktuell arbeitet Gabriel Brommer auch als Freelancer für die Gastronomie „VIVA Restaurants“ in Ludwigsburg. Er übernimmt unter anderem die Fotografie, Videos sowie das Webdesign. Im Moment arbeitet der Beinsteiner noch an seinem selbstgebauten Computer in seinem Zimmer. Das wird sich aber bald ändern: Es steht bereits der Plan, den Keller zu renovieren, damit der 16-Jährige sich den Raum als „vernünftigen Arbeitsplatz“ einrichten kann. Dies sei ihm wichtig, um das Privatleben besser von dem Geschäftlichen trennen zu können. Er brauche „zwei verschiedene Räume für zwei verschiedene Leben“.