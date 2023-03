Waiblingen: Blumenverkauf startet in Fronackerstraße ("Feri") und bei Winkler

Nach drei Monaten Pause gibt es im ehemaligen „Blumen Winkler“- Laden in der Fronackerstraße wieder Blumen - und die Fotografie-Dienstleistungen der neuen Betreiberin Fereshteh Arman. Am Samstagnachmittag hat „Feri“ Eröffnung gefeiert. An diesem Montag startet nun der reguläre Betrieb an der Stelle, an der bis Ende 2022 Christel Linsenmaier die Blumen aus ihrer Waiblinger Gärtnerei verkauft hat.

Öffnen wird Fereshteh Arman zunächst von 11 bis 19 Uhr, sagt sie am Sonntag. Für einen früheren Start am Morgen braucht sie noch eine Vollzeit-Kraft. Zum Start am Montag kommen die Blumen vom Großmarkt, später möchte sie auch Winkler-Gewächse anbieten. Am Frauentag am Mittwoch, 8. März, soll es Sträuße von der Gärtnerei geben, sagt Arman.

Sie bietet außerdem ihre Dienste als Fotodesignerin an, etwa Hochzeitsaufnahmen.

Auch bei der Gärtnerei Blumen Winkler im Ameisenbühl gibt es ab diesem Montag einen Direktverkauf zu festen Zeiten: von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. So steht es auf einem Zettel am Firmenschild in der Max-Eyth-Straße. Die Zufahrt sei frei. Der entsprechende Weg wurde kürzlich erst asphaltiert.