In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Beim Wasserturm“ in Waiblingen ist es am Freitagnachmittag (4.2.) gegen 15 Uhr zu einem Dehnfugenbrand gekommen. Dieser wurde laut Pressemitteilung der Polizei vermutlich bei den zuvor ausgeführten Dacharbeiten ausgelöst.

{element}

Die Feuerwehr Waiblingen kam mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und ist derzeit (Stand 15.45 Uhr) noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur