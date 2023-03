Waiblingen: Burger King reduziert Müll und öffnet spätabends nur den Drive-in

Die hohen Energiekosten machen auch vor dem „Burger King“-Restaurant in Waiblingen nicht halt. Deshalb wird dort gerade an einer energiesparenden Heizungsalternative gearbeitet – und das ist nicht die einzige Baustelle: Seit Anfang 2023 muss Burger King auch Recup-Mehrwegbecher anbieten. Zudem fragt sich mancher Kunde, warum die Filiale in der Düsseldorfer Straße 8 ab einer bestimmten Uhrzeit nur noch den Drive-in-Schalter öffnet.

29 Mitarbeiter sind für Burger King in Waiblingen tätig

In Waiblingen gibt es Burger King, weltweit immerhin die zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette, seit dem Jahr 2000. Die Filiale gehört zur BK-Waiblingen GmbH, als Geschäftsführer fungieren Huy Duc Bui und Daniele Ianniciello. Aktuell sind in Waiblingen 29 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer Huy Duc Bui hat sich den Fragen unserer Redaktion gestellt und gibt Antworten darauf, ob im Burger King in Waiblingen demnächst Umbauarbeiten anstehen – und ob die Filiale schon mal überfallen wurde.

Was tut Burger King am Standort in der Düsseldorfer Straße bereits jetzt ganz konkret, um Strom einzusparen? Und was haben Sie diesbezüglich noch in Planung?

Natürlich versuchen wir, unseren Energieverbrauch zu senken, wo immer es möglich ist. Wir setzen in unseren Restaurants hierfür energiesparende Technologien und Lösungen wie LED-Beleuchtung ein. Außerdem haben wir die Installation eines Smart-Home-Systems beauftragt, mit dem wir den Energie- und Stromverbrauch zeitlich steuern können. Hier legen wir beispielsweise fest, dass ab einer bestimmten Uhrzeit die Geräte und Lichter abgeschaltet werden. Sollte also einmal vergessen werden, das Licht auszuschalten, kann das ganz einfach über das Programm geregelt werden. Zudem prüfen wir aktuell auch den Verbau von Solarpanels für die Dächer unserer Restaurants.

Wie wird die Filiale in Waiblingen eigentlich beheizt – und was tun Sie, um die Heizkosten in den Griff zu bekommen?

Auch in diesem Bereich arbeiten wir bereits an einer energiesparenden Heizungsalternative. Wir planen, die aktuell verbaute Lüftungsanlage durch eine Luftwärmepumpe zu ersetzen, um den Gasverbrauch zu reduzieren beziehungsweise in diesem Bereich komplett auf Gas verzichten zu können.

Seit Januar 2023 können Gäste von Burger King in der ganzen Bundesrepublik Milchshakes, Eis und Getränke in Recup-Mehrwegbechern bestellen. In welchem Umfang wird dieses Angebot im Restaurant in Waiblingen von den Gästen nachgefragt?

Wir freuen uns, dass wir nach den ersten Wochen bereits ein erstes, positives Fazit ziehen können. Denn wir sehen, dass sowohl unsere Gäste die Mehrwegbecher gut annehmen als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Restaurants sich immer besser mit den neuen Abläufen zurechtfinden. Sicherlich waren diese zu Beginn noch nicht ganz routiniert – das ist bei der Einführung eines Mehrwegsystems nur verständlich. Aber größtenteils funktionieren die bestehenden Prozesse sehr gut. Zudem erhalten wir gerade zu unserer Kooperation mit Recup viel positives Feedback. Das bestätigt uns wieder in der Entscheidung für Recup und damit für ein flächendeckendes Mehrwegsystem. So können die Recup-Becher und Deckel ja auch in Waiblingen bei mehreren Cafés und an mehreren Tankstellen zurückgegeben werden. Die Nutzung ist also sehr einfach und kann der Umwelt helfen. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr unserer Waiblinger Gäste Recup ausprobieren würden.

Warum hat Burger King eigentlich die Recup-Mehrwegbecher nicht schon früher eingeführt? Wieso musste erst der Gesetzgeber die Branche dazu zwingen?

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass Mehrweg vor allem eines sein muss: unkompliziert. Deswegen haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Burger King Deutschland, unserem Lizenzgeber, letztes Jahr im Raum Köln ein Mehrweg-Pilotprojekt durchgeführt. Die Einführung eines Mehrwegsystems ist nämlich nicht zu unterschätzen, gerade hinsichtlich des operativen und logistischen Aufwands. Es muss hygienisch und operativ umsetzbar sein. Dafür braucht es definierte Prozesse. Es muss sich zwischen einer eigenen Insellösung und einer Pool-Lösung entschieden werden. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Wir freuen uns daher, dass sich Burger King für Recup und somit für ein flächendeckendes System mit deutschlandweit mehr als 20.000 Ausgabe- und Rückgabestellen entschieden hat.

Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung nimmt in der Bevölkerung durchaus zu. Durch eine Doku von RTL kam nun aber heraus, dass Mitarbeiter von Burger King Gästen, die vegetarische Burger wollten, einfach welche mit Fleisch verkauft haben. Natürlich hat sich dieser im Fernsehen nachgewiesene Fall anderswo ereignet, nicht am Standort Waiblingen. Können Sie es dennoch verstehen, dass Sie so natürlich potenzielle vegetarische Gäste abschrecken?

Mir ist bewusst, dass die Berichterstattung viele Fragen aufgeworfen hat. Ich möchte klar betonen, dass das gezeigte Fehlverhalten in wenigen Restaurants weder stellvertretend für meine Mitarbeitenden in Waiblingen ist noch für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun habe. Es wurde gezeigt, dass in einzelnen Restaurants von einzelnen Mitarbeitenden vorgeschriebene Prozesse nicht richtig befolgt wurden. Wir halten uns aber an die hohen Burger-King-Standards – das zeigen auch die guten Ergebnisse der externen Überprüfungen. Zudem haben wir in unseren Restaurants spezielle Zubereitungsvorgänge für unsere Plant-based-Produkte. So ist das gesamte Equipment für die Plant-based-Produkte wie zum Beispiel Zangen oder die Fritteuse grün markiert. Außerdem haben alle Plant-based-Chicken-Pattys und Plant-based-Nuggets seit Anfang des Jahres eine neue Panade mit grünen Petersilien-Stückchen, so dass die Plant-based-Chicken-Produkte auch nach der Zubereitung bereits auf den ersten Blick von Fleischprodukten zu unterscheiden sind.

Allgemein wird von der Wirtschaft oft und gerne ein sogenannter Fachkräftemangel beklagt, obwohl noch nie so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig waren wie jetzt und noch nie so viele in der Bundesrepublik gelebt haben wie jetzt, nämlich 84,3 Millionen. Der Arbeitsökonom Simon Jäger geht davon aus, dass das Problem eher darin liegt, dass die Reallöhne gesunken sind. Sprich: Würden bestimmte Branchen mehr zahlen, würde es für diese auch ein größeres Angebot an Arbeitskräften geben. Wie sieht es diesbezüglich bei Burger King in Waiblingen aus? Was zahlt Burger King in Waiblingen als Einstiegsgehalt? Mehr als den Mindestlohn? Und falls ja: Wie viel genau?

Wir sind Mitglied im Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) und wenden daher den Tarifvertrag des Bundesverbands für Systemgastronomie (BdS) und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) an. Die Entlohnung erfolgt somit entsprechend der dort festgelegten Tarife, die wir durch einen übertariflichen Zuschlag noch erhöhen. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen – je nach Qualifikation – bei uns mindestens in der Tarifgruppe 2 ein. Diese liegt über dem gesetzlichen Mindestlohn. Im Übrigen hat die Systemgastronomie als erste Branche eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 90 Prozent während der Corona-Pandemie umgesetzt.

Ein Kollege sagte mir, dass man ab einer gewissen Uhrzeit bei Ihnen in Waiblingen nur noch am Drive-in-Schalter bestellen kann. Stimmt die Beobachtung? Und falls ja: Woran liegt das denn?

Wir schauen uns den Restaurant-Betrieb genau an, um Energie einzusparen. Abends bestellen und essen nur noch wenige Gäste im Restaurant. Wir haben uns daher entschieden, den Gastraum bereits früher zu schließen und ab 22 Uhr nur noch am Drive-in zu bedienen. So können wir ein wenig zur Energieeinsparung beitragen.

Geschäfte, die nachts lange aufhaben, haben oft eine höhere Gefahr, Opfer von Raubüberfällen zu werden – denken Sie nur an Tankstellen. Wurde Burger King in Waiblingen schon mal Opfer eines Überfalls?

Wir haben ein umfangreiches Sicherheitssystem. Bisher waren wir davon noch nicht betroffen und hoffen natürlich, dass das auch weiterhin so bleibt.

Sind am jetzigen Standort in der Düsseldorfer Straße in den nächsten Jahren Umbauarbeiten vorgesehen?

Unser Restaurant in Waiblingen wurde erst vor kurzem umgebaut. Natürlich rüsten wir unsere Restaurants regelmäßig nach und verbauen zum Beispiel neue digitale Elemente oder setzen nachhaltige Technologien ein, wie wir es aktuell zum Beispiel mit Smart Home geplant haben.