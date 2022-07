Waiblingen: Das sind die Ziele des neuen Stihl-Chefs Michael Traub

Schwabe, welterfahren, klar im Gespräch und anspruchsvoll in seinen Zielen: Das ist Michael Traub (53), seit Februar der neue Vorstandschef bei Stihl. Sein Ziel: „Wir wollen in zehn bis 15 Jahren Weltmarktführer auch mit unseren Akku-Produkten sein.“ Bei den Motorsägen für Profis setzt er vorerst weiter auf Benzin. „Da werden wir keinen Millimeter nachgeben“, sagt er und fordert von der Politik Technologie-Freiheit statt Verbot von Verbrennungsmotoren. Mit Traub steht zum ersten Mal in der Firmengeschichte ein Mann an der Spitze, der kein Ingenieur ist.

Stihl: Zwei Chefs in 76 Jahren

Führungswechsel bei Stihl sind immer etwas Besonderes: 1926 wurde das Unternehmen gegründet. In den ersten 76 Jahren standen nur zwei Familiengenerationen an der Spitze der Firma. Der Firmengründer Andreas Stihl (1896 – 1973) und danach Hans Peter Stihl sowie die im April verstorbene Eva Mayr-Stihl.

2002 zog sich die Familie aus der Vorstandsarbeit zurück. Der erste familienfremde Vorstandschef musste nach einem halben Jahr wieder gehen. Dann begann die Ära von Dr. Bertram Kandziora, der in zwei Jahrzehnten den Umsatz von 1,5 auf 5 Milliarden Euro steigern konnte.

Der erneute Führungswechsel ist gut vorbereitet. Bereits seit November ist Michael Traub im Unternehmen, im Februar hat er den Vorstandsvorsitz übernommen. Mitte Juli hat er sich bei einer großen Personalversammlung in Waiblingen vorgestellt. Jetzt konnten wir mit ihm sprechen.

Michael Traub hat in seiner Manager-Karriere immer wieder Land, Firmen oder Aufgabe gewechselt. Wird der 53-Jährige jetzt bis zur Rente bei Stihl bleiben? „Ja“, sagt er, ohne zu zögern und fügt hinzu: „Wenn es mir erlaubt wird.“ Denn die Familie Stihl trifft weiter im Beirat die strategischen Entscheidungen. Das hatte Hans Peter Stihl kurz vor seinem 90. Geburtstag bekräftigt.

Aufgewachsen in Ehingen an der Donau

Michael Traub wird 1968 in Ehingen an der Donau geboren. In der Stadt, in der der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf zehn Jahre als Beigeordneter gearbeitet hat. Traub wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, macht Abitur und geht zur Bundeswehr. Danach studiert er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim. Er fängt als Werkstudent bei Bosch an, wird Mitte der neunziger Jahre Assistent der Geschäftsführung in Singapur und hilft beim Aufbau neuer Gesellschaften in Asien.

Mit 30 Jahren übernimmt er bei Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) die Verantwortung für Südostasien, Neuseeland und Australien. Anschließend wird er kaufmännischer Leiter bei BSH, dann Vertriebsleiter für das Geschäft außerhalb Europas.

Traub geht für BSH fünf Jahre nach Brasilien. Er spricht fließend Englisch und Portugiesisch. Das wird ihm auch bei Stihl helfen, denn der Waiblinger Weltmarktführer hat ein wichtiges Werk in Brasilien.

Das unterscheidet Manager in Deutschland und in den USA

Im Jahr 2008, „vier Wochen bevor Lehmann Brothers in Konkurs ging“, übernimmt Michael Traub das USA-Geschäft von BSH. „Wir sind gut durch die Krise gekommen“, sagt er. „Wir haben die Krise als Chance begriffen, Vollgas gegeben und Investitionen nicht zurückgefahren.“

Ab 2014 arbeitet Traub für Finanzinvestoren in den USA. Seine erste Aufgabe: Zwei Unternehmen der Matratzen-Industrie mit einem Gesamtumsatz von 3,5 Milliarden Dollar zusammenzuführen.

Was unterscheidet das Management in den USA und in Deutschland? „Ziele werden in den USA konsequenter verfolgt. Man setzt das um, was man vorher gesagt hat“, erklärt Traub. „Misserfolg wird zwar härter bestraft, aber man bekommt dann wieder neuen Chancen. Alles hat einen Anfang und ein Ende, dadurch ist die Verweildauer von Managern deutlich geringer.“

Ein Gasembargo könnte Stihl in Waiblingen und Weinsheim treffen

Jetzt hat Michael Traub seine neue Aufgabe mitten in einer schweren und ungewissen weltweiten Krise übernommen, Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer „Zeitenwende“. Ist jetzt die Zeit der Rekordumsätze bei Stihl vorbei? „Nein. Ich bin nicht hier, um zu stagnieren“, sagt er. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass Stihl Krisen in der Weltwirtschaft bewältigen kann.“ Stihl sei nicht von Russland abhängig. Die wichtigsten Märkte seien Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien.

Ein Gasembargo könnte das Stihl-Werk in Waiblingen-Neustadt und vor allem das Werk in Weinsheim treffen. Nach Firmenangaben ist dort eines der „größten und modernsten Magnesium-Druckgusswerke Europas.“ Hier werden etwa die besonders leichten Motorgehäuse für Profi-Sägen hergestellt. Engpässe am Standort Weinsheim könnte aber auch das Werk in Brasilien teilweise ausgleichen, sagt Traub.

Der neue Stihl-Chef will vor allem die Transformation, also einen grundlegenden Wandel, bei Stihl vorantreiben. Es gibt dabei drei Hauptrichtungen, die Stihl schon jetzt verändern:

Herausforderung 1: Von Benzin- zu Akku-Geräten

Mit den Akku-Geräten hat Stihl erfolgreich einen neuen Markt vor allem bei Privatanwendern erschlossen. In diesem Markt kennt sich Michael Traub bestens aus und sagt: „Ich will den Blick durch die Kundenbrille noch stärker forcieren“. Stihl wird bei den Akku-Geräten die Produktpalette ausbauen. Außerdem gibt es inzwischen Profisägen, die mit Akkus laufen. Auf Benzin-Geräte will Traub vorerst dennoch nicht verzichten, die seien für viele Anwendungen im Profibereich unverzichtbar. Mit seinem Anspruch, Weltmarktführer auch bei Akku-Produkten zu werden, hat er das Thema seiner Amtszeit schnell und klar gesetzt.

Herausforderung 2: Vom Fachhandel zum Online-Geschäft

Stihl setzt auf den Fachhandel. Das hat zum einen mit Kundenservice und den Sicherheitsanforderungen bei Motorsägen oder Trennschleifern zu tun. Zum anderen sichert dieses System die mutmaßlich hohen Renditen, die das Unternehmen traditionell als „zufriedenstellend“ bezeichnet. Mit den Akku-Geräten bewegt sich Stihl in einer neuen Welt. Das Unternehmen ist Online-Spätstarter, hat inzwischen aber einen modernen Online-Shop für Deutschland. Den Verkaufsrenner, die kleine Astsäge GTA 26, kann man auch im Internet bestellen. Ein 116 Sekunden langes Youtube-Video reicht zur Einweisung. Doch das Unternehmen muss auf Dauer einen Weg finden, der beides unter einen Hut bringt: eine sichere Existenz für den Fachhandel und ein wachsendes Online-Geschäft – ohne in einen Preiskampf zu geraten, der die Margen stark nach unten drückt.

Herausforderung 3: Lieferketten, die weniger krisenanfällig sind und die Produktion sichern

Stihl war einer der Vorreiter für Globalisierung in Deutschland, der weltweite Fertigungsverbund ein großer Wettbewerbsvorteil. Mit den zunehmenden Krisen von Corona bis Krieg denken immer mehr Unternehmen über kürzere und umweltschonende Wege bei der Produktion nach. Das Problem: Wenn nur eines der 160 Teile einer Motorsäge fehlt, kann sie nicht verkauft werden.

Vor dem Hintergrund dieser drei Herausforderungen wird klar, warum sich die Familie Stihl vermutlich zum ersten Mal für einen Chef entschieden hat, der kein Ingenieur ist. Michael Traub kommt aus dem Privatkundengeschäft, kennt die digitale Welt und hat Erfahrungen mit schnellen Veränderungen in großen Unternehmen.

Michael Traub betont im Gespräch immer wieder die Bedeutung der Familie Stihl. „Die Familie ist der Garant für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.“ Der Standort Waiblingen wird in den nächsten Jahren von weiteren Investitionen und mehr Personal profitieren. Ende des Jahres soll die neue Stihl-Markenwelt an der Waiblinger Badstraße eröffnet werden. Deutschlandweit sind vom Unternehmen 322 offene Stellen ausgeschrieben, die meisten davon in Waiblingen.