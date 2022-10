Waiblingen: Feuerwehr-Einsatz in der Kappelbergstraße am Mittwochabend (26.10.)

Zu einem Einsatz in der Kappelbergstraße in Waiblingen musste die Feuerwehr am Mittwochabend, 26. Oktober, ausrücken. Alarmiert wurde die Feuerwehr Waiblingen um 17.58 Uhr aufgrund einer angeforderten Notfalltüröffnung.

Im eigenen Zuhause gestürzt

Eine Person war in ihrem Zuhause gestürzt, die Feuerwehr fuhr deshalb mit einem Fahrzeug mit sechs Einsatzkräften los. Bis zu ihrem Eintreffen konnte die Türe laut dem Waiblinger Feuerwehr-Pressesprecher Nick Bley allerdings bereits durch die Polizei beziehungsweise den Rettungsdienst geöffnet werden. „Somit mussten wir nicht mehr eingreifen.“