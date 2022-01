Im Feuerwehrgerätehaus in Hohenacker selbst gab es an diesem Freitag für die Feuerwehr einen Einsatz. Nick Bley, Sprecher der Feuerwehr Waiblingen, teilte mit, dass die neue Brandmeldeanlage Alarm schlug – und zwar wegen der Rauchentwicklung in einem noch nicht ganz fertigen neuen Nebengebäude des Feuerwehrhauses. Ausgelöst wurde diese durch einen Schwelbrand.

Die Alarmierung der Feuerwehr selbst erfolgte um 15.26 Uhr. Vor Ort waren neben der Abteilung Kernstadt und der Abteilung