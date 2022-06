Waiblingen: Firma Kaiser testet Aeroxon-Produkte im Labor an Fliegen und Motten

Wussten Sie, dass die Firma Kaiser in Waiblingen auch Kleidermotten und Stubenfliegen züchtet? Auf dem Gelände in der Bahnhofstraße 35 befindet sich nämlich auch ein Labor, das Externe normalerweise nicht betreten dürfen. Dort wird zum Beispiel untersucht, wie viele von 100 Fliegen in einem Raum innerhalb von 24 Stunden an einem Streifen mit speziellem Leim kleben bleiben. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Produktentwicklung.

Kaiser stellt seit Mitte 2021 keine Bonbons mehr in Waiblingen her

Schon seit mehr als 100 Jahren werden Schädlingsbekämpfungsmittel der Marke Aeroxon in Waiblingen hergestellt – doch die Menschen bringen die Firma Kaiser oft erst mal mit den Bonbons in Verbindung. Dabei stellt Kaiser seit Mitte 2021 keine Bonbons mehr in Waiblingen her. Diese werden nun von einem mittelständischen Partnerunternehmen produziert, mit dem Kaiser zusammenarbeitet. Seither werden in der Bahnhofstraße nur noch Produkte der Marke Aeroxon hergestellt – vom Fliegenfänger über die Fenster-Fliegenfalle bis zur Fliegenklatsche.

Produziert wird hier am Hauptsitz alles, was ohne Chemie auskommt und höchstens mit einem Lockstoff wie einem Pheromon ausgestattet ist. Produkte wie die Ameisen-Köderdose oder die Silberfischchen-Köderdose, die ein Insektizid enthalten, werden im Werk in Tschechien hergestellt. Die Firma exportiert aktuell in mehr als 30 Länder mit Schwerpunkt Europa – und generiert hier etwa ein Viertel ihres jährlichen Umsatzes.

Nur wenige Aeroxon-Produkte werden von der Firma Kaiser zugekauft

An diesem Vormittag nehmen sich Marketing-Leiter Thomas Nürk, Betriebsleiter Gunter Kütterer und Marc Turtenwald, Leiter der Produktion und Technik Insektizide, Zeit für eine Führung durch die Betriebsgebäude. Es müssen spezielle Sicherheitsschuhe getragen werden, bevor es in die Produktionshallen geht. „Bei Aeroxon ist es so, dass nur wenige Produkte zugekauft werden“, sagt Thomas Nürk. Solch eine Ausnahme ist der Lavendelblüten-Beutel. „Die werden vor Ort in Südfrankreich verarbeitet.“ Dass Aeroxon das meiste selbst produziert, versetzt das Unternehmen in die Lage, bei unerwartet höherer Nachfrage schnell reagieren zu können – und nicht auf Lieferanten am anderen Ende der Welt warten zu müssen. Niedrige Kosten sind eben nicht alles.

Geruchlose Leimfalle völlig ohne Gift

Als wir bei der Tour durch den Betrieb bei der ersten Maschine ankommen, ist es völlig still. Kein Mitarbeiter ist zu sehen. Die Erklärung dafür ist einfach: Hier wird mit der Motiv-Fliegenfalle ein Aeroxon-Produkt hergestellt, das jetzt in der warmen Jahreszeit überall in den Supermärkten zu finden ist – und deshalb in der kalten Jahreszeit vorproduziert wurde. Marc Turtenwald holt geschwind eine Motiv-Fliegenfalle hervor und klebt sie ans Fenster: Es ist eine geruchlose Leimfalle, völlig ohne Gift, mit der Fliegen in Innenräumen gefangen werden können. Sechs Monate Anwendungszeit verspricht der Hersteller. Auch hat die Firma daran gedacht, dass der Kleber wieder ohne Rückstände abgeht. „Es muss am Ende der Anwendung leicht zu entfernen sein – da muss man aufpassen, dass der Kleber der richtige ist“, sagt Thomas Nürk.

Früher, als bei Kaiser neben Aeroxon-Produkten zusätzlich noch Bonbons in Waiblingen hergestellt wurden, war räumlich alles streng voneinander getrennt und die Mitarbeiter trugen unterschiedliche Dienstkleidung. Marketing-Leiter Thomas Nürk betont aber, dass sich die Mitarbeiter immer als Teil einer Firma gesehen hätten. Für die Umstrukturierung, die in den vergangenen Jahren in Waiblingen umgesetzt wurde, ist so etwas natürlich ein Vorteil. „Es war nicht so, dass zwei Kulturen aufeinandergeprallt sind.“

Fliegenklatschen aus Kunststoffgranulat: Kooperation mit Behindertenwerkstatt

Seit Jahrzehnten kooperiert Kaiser auch mit einer Behindertenwerkstatt. Im Keller der Firma werden zum Beispiel zwei Komponenten für Fliegenklatschen aus Kunststoffgranulat hergestellt, die dann in große Kartons kommen und außerhalb des Betriebsgeländes von Menschen mit Behinderungen zusammengesteckt werden. Natürlich könnte die Fliegenklatsche auch im Ausland kostengünstiger hergestellt werden – aber das ist hier laut Marketing-Leiter Thomas Nürk nicht entscheidend. „Es ist eine Sache von Qualität und Flexibilität.“ Wenn in einer Saison im Einzelhandel mehr Fliegenklatschen gebraucht werden, kann Kaiser schnell nachproduzieren.

Die Lebensmittelmotten-Falle benutzt einen Sexuallockstoff

Als wir in die Hauptproduktionshalle kommen, ist erstmals permanenter Maschinenlärm zu hören. Hier wird gerade die Lebensmittelmotten-Falle hergestellt, sie funktioniert über einen Sexuallockstoff, im Fachjargon Pheromon genannt. Dabei wird dem Männchen suggeriert, dass sich in dem Produkt ein Weibchen befindet. Eingesetzt werden kann das Produkt zu Hause etwa dort, wo Mehl oder Haferflocken gelagert werden. Wer solche Produkte kauft, muss mit einem Lebensmittelmotten-Befall rechnen. Da komme das Tier in der Packung mit, sagt Betriebsleiter Gunter Kütterer.

Um die Aeroxon-Produkte laufend zu verbessern, betreibt Kaiser in der Bahnhofstraße auch ein eigenes Labor mit Fliegenzucht. Stubenfliegen und Fruchtfliegen befinden sich hier, die immer wieder Eier legen und so für Nachwuchs sorgen. Der Geruch des Zuchtmediums ist stark, obwohl die Leiterin des Labors erzählt, dass sie und ihr Team vorher lange gelüftet haben. Ein Test läuft gerade, bei dem untersucht wird, wie sich der Fliegerfänger-Leim verhält, wenn er längerer Zeit UV-Licht ausgesetzt wird. Der Leim wird dabei unterschiedlich stark bestrahlt. Bei jenem Fliegenfänger-Leim, welcher der höchsten Dosis UV-Licht ausgesetzt war, kleben am wenigsten Fliegen. Mitarbeiterin Vesna Herbold, die Handschuhe trägt, füttert derweil einen Haufen Fliegen mit Hefeflocken und Zucker. „Die sind frisch geschlüpft.“

Im Labor werden auch noch andere Insekten gezüchtet. Wir bekommen Kleidermotten zu sehen, Dörrobst-Motten und Silberfischchen. Wir sehen Larven und Motten, die sich bereits verpuppt haben. Durch den Gang gelangen wir zu Testräumen, wo gerade untersucht wird, wie viele von 100 Fliegen im Raum innerhalb von 24 Stunden an einem Teststreifen kleben bleiben.

Labor-Leiterin von Kaiser beschäftigt sich auch mit Zulassung von Wirkstoffen

Die Labor-Leiterin muss sich natürlich nicht nur mit Tests an Insekten beschäftigen. Die Zulassung von Wirkstoffen ist ein weiteres wichtiges Thema, das viel Aufwand mit sich bringt. „Das ist vergleichbar mit Medikamenten“, sagt sie. Die Biozide, die zur Schädlingsbekämpfung in dem tschechischen Werk von Kaiser produziert werden, müssen auf ihre Auswirkung auf Mensch und Umwelt geprüft werden.

Das Labor selbst bekommt übrigens noch zusätzliche Räume, die Umbauarbeiten dafür sind auch schon im Gange. Neues Personal im großen Stil wird im Moment bei Aeroxon nicht gesucht. Allerdings gibt es laut Betriebsleiter Gunter Kütterer im Moment einen offenen Ausbildungsplatz, der zum 1. September noch besetzt werden muss.

Kaiser-Geschäftsführer Thomas Updike: „Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen“

Bei dem Gang durch das jahrzehntealte Gebäude stoßen wir immer wieder auf Bereiche, in denen früher die Bonbons produziert wurden. Noch hat Kaiser nicht alle seine Bonbon-Maschinen verkauft. „Wir haben noch ein paar Dinge da“, sagt Gunter Kütterer. Die Umschulung der Mitarbeiter von Bonbon- auf Aeroxon-Maschinen ist aber abgeschlossen, wie Geschäftsführer Thomas Updike auf Nachfrage klarstellt. Der Urenkel des Unternehmensgründers Theodor Kaiser weiß natürlich, dass es nicht jedem Mitarbeiter leicht gefallen ist, sich nach vielleicht 15 Jahren von „seiner Maschine“ zu trennen. Aber gleichzeitig spürt er, dass die richtige Einstellung vorhanden ist. „Der Teamspirit ist da, das zu wuppen.“ Wenn während dieser Umstrukturierung Mitarbeiter das Unternehmen verließen, dann hat dies laut Thomas Updike eher private Gründe gehabt, etwa wegen eines Umzugs. „Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen.“