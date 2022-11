Waiblingen: Firma Rems baut Büros und Parkhaus für mehr als 250 Autos

Viel Veränderung herrscht derzeit an der Stuttgarter Straße in Waiblingen. Auf dem Gelände der Firma Rems GmbH & Co KG hat ein neues Parkhaus mit vorläufig zehn Halbebenen Gestalt angenommen. Mit der Fertigstellung wird die Erweiterung des Stammsitzes noch nicht abgeschlossen sein. Vielmehr hat das Unternehmen vor, ein neues Bürogebäude mit 38 Metern Höhe zu errichten. Wie passt es in die relativ dicht bebaute Umgebung?

Südlich ans Firmengelände grenzt die Schofersiedlung an. Deshalb mussten die voraussichtlichen Schallemissionen untersucht werden. Zudem waren Auswirkungen auf die Luftschneisen und Stadtklima in der näheren Umgebung Gegenstand von Gutachten. Denn für die geplante Betriebserweiterung war rechtlich ein neuer Bebauungsplan „Neue Rommelshauser Straße/Jesistraße“ erforderlich, der in der offiziellen Bekanntmachung diese Woche in Kraft getreten ist.

Kein Neubau auf grüner Wiese nötig

So könne Betrieb am angestammten Standort zukunftssicher ausgebaut werden, argumentiert die Stadt. „Dies sichert den Standort und die Firmenzentrale direkt in Waiblingen.“ Neubauten auf der grünen Wiese und damit weitere Flächenversiegelung erübrigen sich, weswegen die Pläne die Gremien des Gemeinderats ungestreift passierten.

Theoretisch kann das Parkhaus jetzt noch etwas höher werden: Denn nun ist die Rechtsgrundlage geschaffen, es bei Bedarf um drei weitere Halbebenen aufzustocken. Die Statik des Gebäudes wurde in Voraussicht schon entsprechend ausgelegt. Der bisherige ebenerdige Parkplatz wird ersetzt. Im neuen Parkhaus befinden sich mehr als 250 Stellplätze.

Fast nebenan: "Digitaler Knoten Stuttgart"

Die Höhe des Bürogebäudes soll städtebaulich zu dem passen, was im Zuge des IBA-Projektes „Bahnhofsumfeld Waiblingen“ noch an „baulicher Verdichtung“ kommen könnte. Nur ein Stück weiter baut zudem die Bahn das neue Stellwerk, den „Digitalen Knoten Stuttgart“.

Nach der Einschätzung des beauftragten Ingenieurbüros kann durch technische und organisatorische Schallschutzmaßnahmen wie etwa den Einbau von Schalldämpfern bei Lüftungsanlagen der vom Rems-Betriebsgelände ausgehende Lärm so reduziert werden, dass er für die Nachbarn verträglich sein sollte.

Bahngleise als Frischluftschneise

Klimatisch ist das Quartier überraschend gut durchlüftet, liegt es doch in unmittelbarer Nähe einer großen Frischluftschneise: der Bahn. Der Gutachter prognostiziert zwar Veränderungen, kommt aber zum Ergebnis, dass „bei Beibehaltung der durch die Gleisanlagen und begleitenden Straßenflächen gebildeten Ventilationsbahn keine wesentlichen Einschränkungen der bodennahen Durchlüftungsverhältnisse zu erwarten“ seien. Mittels vorgeschriebener Dachbegrünung soll das Mikroklima im Plangebiet positiv beeinflusst werden.

650 Mitarbeiter am Stammsitz

Der Büro-Neubau auf der Nordseite des Werksgeländes – in Richtung Bahngleise – wird neun Geschosse haben. Die Firma Rems GmbH & Co KG ist ein Waiblinger Traditionsunternehmen: Gegründet 1909, entwickelt es Produkte für die Rohrbearbeitung, insbesondere für Sanitär- und Heizungsinstallateure. Hauptzentrale und Produktionswerke befinden sich mit hochmodernen Anlagen und Einrichtungen in Waiblingen – inklusive Forschung, Entwicklung, Qualitätssicherung und Produktion. Allein hier sind 650 Mitarbeiter beschäftigt, teilweise schon in der vierten Generation. Außerdem gibt es Standorte in ganz Europa und weltweite Kundendienstwerkstätten, etwa in China, Neuseeland und Uruguay.