Waiblingen: Freihaltetrasse für Stadtbahn nach Fellbach und Ludwigsburg unnötig?

Bislang hat Waiblingen am Bahnhof bei Planungen immer eine Trasse für eine mögliche Stadtbahn berücksichtigt – doch das will die Stadtverwaltung nun nicht länger. Weder für eine Verbindung nach Ludwigsburg noch nach Fellbach soll bei der geplanten Umgestaltung des Bahnhofs Platz frei gehalten werden. Die Stadt begründet ihren Entschluss damit, dass beide Varianten unrealistisch sind – doch das kam längst nicht bei allen Stadträten gut an.

Die S-Bahn in der Region Stuttgart hat bereits einen 15-Minuten-Takt

„Damit bleibt Waiblingen auf lange Sicht eine Autostadt“, bedauerte SPD-Stadtrat Urs Abelein in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Bauen. Er ist überzeugt, dass sich Waiblingen so die Mobilitätswende verbaut, obwohl er zugesteht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Region Stuttgart mit der stufenweisen Einführung des 15-Minuten-Takts bei der S-Bahn bereits verbessert wurde. Doch gerade wenn die S-Bahn zwischen Fellbach und Waiblingen mal wegen einer Störung ausfallen würde, wäre für Urs Abelein eine Stadtbahn nach Fellbach eine Entlastung.

Stadträtin Dagmar Metzger: „Wir möchten auf die Trasse nicht verzichten“

Die Trasse nach Waiblingen müsste an die jetzige Endstation Lutherkirche in Fellbach anknüpfen. Nach Angaben der Waiblinger Stadtverwaltung wäre eine solche Weiterführung mit hohen Kosten verbunden. Entweder wären erhebliche Eingriffe bei den bestehenden Gebäuden nötig oder ein Tunnel. Genau Letzteres würde Stadträtin Dagmar Metzger (Alternative Liste) gerne genauer untersuchen lassen, gerade mit Blick auf alternative Strecken. „Wir möchten auf die Trasse nicht verzichten.“ Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei) schloss sich seinen Vorrednern an und sprach sich dafür aus, nicht vorzeitig auf Optionen zu verzichten.

CDU/FW-Fraktionschef Peter Abele sah das ganz anders. Eine Straßenbahn sei zwar schön, aber dass man diese Richtung Fellbach angesichts der bestehenden Schienenverbindung brauche, bezweifelt er. Ähnlich ist seine Einschätzung zu einer möglichen Stadtbahn von Waiblingen nach Ludwigsburg, da diese so gut wie unmöglich und wirtschaftlich nicht darstellbar sei. „Wunschdenken wird Wunschdenken bleiben.“ Auch SPD-Fraktionschef Roland Wied glaubt nicht daran, dass eine der beiden Trassen jemals kommt. „Das halte ich für genauso unrealistisch wie einen Nordostring.“ Wenn überhaupt, dann könnte sich Roland Wied eher eine Stadtbahn über die Rinnenäckersiedlung nach Beinstein und Beutelsbach vorstellen. Hans-Ingo von Pollern (CDU/FW) konnte nicht verstehen, warum sich einige Stadträte für den Bau einer Stadtbahn nach Fellbach oder Ludwigsburg aussprechen. „Da sind wir 60 Jahre zu spät.“

Eine Stadtbahn nach Fellbach wäre ein Konkurrenzangebot zur S-Bahn

Die Stadtverwaltung selbst räumt den möglichen Trassen ebenfalls keine Chancen ein. So wurde nach Angaben von Baubürgermeister Dieter Schienmann mit dem Rems-Murr-Kreis, der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und dem VVS gesprochen – immer mit demselben Ergebnis: „Das wäre eine Konkurrenz zu unserer S-Bahn-Linie – und Parallelverkehre werden grundsätzlich nicht befürwortet.“ Auch eine Förderung einer solchen Verbindung aus Bundes- oder Landesmitteln wird als chancenlos angesehen. Ebenfalls keine Chance hat eine Schnellbuslinie von Fellbach nach Waiblingen – auch hier wieder mit Verweis auf die Konkurrenz für die S-Bahn-Strecke. Auch das Argument, dass eine Stadtbahn oder ein Schnellbus im Fall einer Störung des S-Bahn-Verkehrs hilfreich wären, lässt Baubürgermeister Dieter Schienmann nicht gelten. „So oft fällt die S-Bahn nicht aus.“

Im Gegensatz zu einer Trasse nach Fellbach gibt es keine direkte S-Bahn-Verbindung von Ludwigsburg nach Waiblingen – allerdings verzichtet der Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg nach Angaben der Stadt Waiblingen sogar schon auf eine Trassenführung nach Remseck-Neckargröningen. Sprich: Eine Streckenführung nach Waiblingen ist damit auch unrealistisch, da so natürlich eine Möglichkeit fehlt, eine eigene Trasse ans Netz Richtung Ludwigsburg anzudocken. Hoffnungen hegt die Stadt eher für die Bemühungen der Stadt Ludwigsburg, den Busverkehr zu verbessern. Soweit dies die Linien X 43 und 431 nach Waiblingen betreffen würde, wäre die Stadt offen für Gespräche.

Nur drei Nein-Stimmen im Ausschuss für Planung, Technik und Bauen

Was die Neugestaltung des Waiblinger Bahnhofsumfelds auch mit Blick auf die Internationale Bauausstellung IBA 2027 angeht, sollen die weiteren Planungen nun ohne das Thema Stadtbahn auskommen. Bei nur drei Nein-Stimmen von Urs Abelein, Dagmar Metzger und Tobias Märtterer votierte der Ausschuss für Planung, Technik und Bauen für den Verzicht auf die Freihaltetrasse. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat, der sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Oktober 2022, mit dem Thema befasst.