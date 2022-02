Ob mit der Ansiedlung des Netto-Markts und des Pflegeheims oder mit der Neugestaltung der Karl-Ziegler-Straße: In Hohenacker hat sich in den vergangenen Jahren schon einiges entwickelt. Doch auch im Bereich der historischen Ortsmitte wird seit Jahren Veränderungsbedarf gesehen, ohne dass sich hier viel getan hätte. Nun wollen die Ortschaft und die Stadt Waiblingen einen neuen Anlauf nehmen – und hoffen auf die Aufnahme des Ortskerns in Sanierungsprogramme des Landes oder