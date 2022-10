Waiblingen-Hohenacker: Potenzial für mehr als 50 Wohnungen im Ortskern

Wo ist die Ortsmitte von Hohenacker? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Fakt ist, die Ortschaft wird durch die stark befahrene Karl-Ziegler-Straße durchtrennt. Seit mehr als zehn Jahren galt das Hauptaugenmerk der neuen Mitte bei Netto-Markt und Pflegeheim, in den nächsten Jahren soll auch der alte Ortskern um die Bergstraße in den Fokus rücken. In Vorbereitung einer Sanierung hat die Stadt Waiblingen Stärken und Schwächen erfasst – und ist dabei ziemlich konkret geworden.

Wesentlich handelt es sich bei der Ortskernsanierung Hohenacker darum, anstelle ehemals landwirtschaftlich genutzter Nebengebäude, die leerstehen und oft in schlechtem Zustand sind, Wohnraum besonders für junge Familien zu schaffen. Indem auch der öffentliche Raum aufgewertet wird, könnte sich ein neues Gefühl für die Ortsmitte und ihre Geschichte entwickeln. Letztlich soll auch die Verkehrsführung – zum Beispiel an der Karl-Ziegler-Straße– verbessert werden.

Öffentliche Plätze laden nicht zum Verweilen ein

Das knapp fünf Hektar große Untersuchungsgebiet liegt im nördlichen Bereich von Hohenacker. Begrenzt wird es von der Hofstetter Straße im Norden, der Herrenhaldenstraße im Westen, der Hegnacher Straße im Süden und der Karl-Ziegler Straße im Osten. Fast zwei Drittel der Hauptgebäude in diesem Quartier weisen nach Einschätzung der Abteilung Planung und Sanierung der Stadt „mittlere bis erhebliche“ Mängel auf. Weitere 15 Prozent der Hauptgebäude lassen sogar „erhebliche bis substanzielle“ Mängel erkennen. Etliche dieser Gebäude stehen offensichtlich leer. Zudem fielen bei der Analyse – besonders an der Bergstraße - viele Schuppen und Scheunen auf, die meist in Hinterhöfen liegen und in mangelhaftem Zustand sind.

Kelter für eine öffentliche Nutzung?

Die Stadt selbst ist davon nicht ausgenommen. Auch die alte Dorfkelter in der Bergstraße ist sanierungsbedürftig. Derzeit wird das denkmalgeschützte Gebäude nur als Lagerraum für Vereine und die Ortschaft genutzt. „Schön wäre es, sie einer wie auch immer gearteten öffentlichen Nutzung zuführen zu können“, sagt Baubürgermeister Dieter Schienmann. Theoretisch denkbar ist aus Sicht der Stadt ein kleiner Veranstaltungsraum.

Auf der Liste der gewünschten Veränderungen stehen zudem die Verkehrsachsen. Die Karl-Ziegler-Straße stelle eine „erhebliche Zäsur sowie Lärm- und Abgasquelle“ dar. Sie trenne die historische Ortsmitte von der neuen Ortsmitte. Die Kreuzungen Hegnacher Straße/Karl-Ziegler-Straße und Bergstraße/Karl-Ziegler-Straße seien unübersichtlich, so dass Fußgängern das Überqueren zusätzlich erschwert werde. Nicht viel besser die Bergstraße, in welcher Platz für einen ausreichend breiten Gehweg und für Stellplätze fehlt. Sie dient trotz ihrer Enge als Zufahrtsstraße zum Wohngebiet „Bäumlesäcker“. Sie fühlt sich nicht an wie eine historische Ortsmitte.

Ohne die Privatleute geht es nicht

Die zwei kleinen öffentlichen Plätze im Quartier laden nicht wirklich zum Verweilen ein. Der Brunnenplatz verfügt zwar über eine Sitzgelegenheit und Begrünung, liegt aber doch ungemütlich an der Straßenkreuzung Bergstraße/Hegnacher Straße. Der Rathausplatz zwischen Rathaus und Erhartskirche wirkt mit seiner begrünten Sichtbetonmauer trotz Brunnen nicht einladend.

Diese Missstände zu beheben und die Ortsmitte zu stärken, wäre das Ziel der Ortskernsanierung. Durch die Entsiegelung und Begrünung öffentlicher Flächen sowie energetische Sanierung von Häusern wäre dann auch ein Beitrag für den Klimaschutz geleistet. Rund 56 neue Wohnungen könnten aus Sicht der Stadt durch Neubau und Modernisierung sowie durch Nutzung von Leerständen entstehen.

Ob (energetische) Sanierung im Bestand oder aber Abriss und Neubau: Die Stadt Waiblingen hofft, private Eigentümer zur Sanierung ihres Gebäudebestandes animieren zu können. „Ohne deren Mitwirkung ist keine umfassende Erneuerung des Gebietes möglich“, ist sich die Abteilung Planung und Sanierung bewusst. Jetzt im Oktober soll deshalb laut Stadtplaner Patrik Henschel der Antrag fürs Landessanierungsprogramm gestellt werden.

Bei einer Zusage könnten Mittel fließen, die auch den Privaten als Zuschüsse zugutekommen könnten. Mit einem Bescheid vom Land ist im Frühjahr zu rechnen. Wenn er positiv ausfällt, kann die alte Ortsmitte Hohenacker Sanierungsgebiet werden. Eingehendere Voruntersuchungen und Bürgerbeteiligung würden folgen, ähnlich wie zuletzt in Neustadt.