Waiblingen-Hohenacker: Wildtier kam durch die Katzen-Klappe und verwüstete Küche

Wer hat den alten Hefezopf aus dem Komposteimer überall in der Küche verteilt? Katze Surimy, das war der dreiköpfigen Familie aus Hohenacker schnell klar, konnte es nicht gewesen sein. Sie ist ohnehin 15, 16 Jahre alt, „eine Omi“, wie die Mutter liebvoll sagt. Das Haus befindet sich am Ortsrand von Hohenacker, nah am Feld, etwa zehn Minuten Fußweg von der Vogelmühle entfernt, die zwischen Hegnach und Hohenacker liegt. Was für ein Tier könnte das also gewesen sein?

Spur führte schließlich in die Waschküche

Bald darauf nahm die Mutter im Haus einen komischen Geruch war. Die Spur führte sie schließlich in die Waschküche – und dort zur Schmutzwäsche. „Da wurde reingepieselt.“ Richtig gestunken habe es, auch das sei ein eindeutiger Hinweis gewesen, dass unmöglich die eigene Katze dort ihr Geschäft verrichtet hat.

Drei Tage später, erzählt die Frau aus Hohenacker, habe sie einen frischen Hefezopf in die Küche gestellt. Er war noch verpackt. Am nächsten Morgen, sagt die Mutter, sei die Tüte aufgerissen gewesen, „wie zerrupft“ habe alles ausgesehen. „Da haben wir schon überlegt, ob das ein Waschbär sein könnte.“ Also habe sie alles Essbare, das bis dato in der Küche offen zugänglich war, weggeräumt.

Von der eigenen Katze Surimy stammen die Abdrücke an der Fensterbank nicht

Ein paar Tage später war die Frau mit ihrem Mann verreist. Nur die Tochter blieb zu Hause – und fand bald am nächsten Tag ein Müll-Chaos in der Küche vor. Ihre Mutter hatte zwar viel Essen weggeräumt, aber die circa zehn einzelverpackten Kekse und die rund 20 kleinen Zuckerpackungen vergessen, die in einer Glasschale oberhalb der Kaffeemaschine lagen. Nun, sagt die Mutter, sei überall der Abfall verteilt gewesen. Die Packungen seien in einer Weise aufgemacht worden, „wie es eigentlich ein Mensch aufmacht“. Ebenso sei eine Kakaodose geöffnet gewesen – doch es gab auch eine Spur: Pfotenabdrücke eines Tiers auf der Fensterbank. Das Foto davon liegt unserer Redaktion vor. So viel steht fest: Von der eigenen Katze Surimy stammen die Abdrücke nicht – nur von wem dann?

Katzenklappe wurde geschlossen

Wie das Tier eingedrungen ist, liegt für die Familie aus Hohenacker auf der Hand: vermutlich durch die Katzenklappe. „Jetzt haben wir natürlich die Katzenklappe zugemacht“, sagt die Mutter. Ist das nun das Ende der nächtlichen Besuche? Wenn die Familie aus Hohenacker das Tier endlich einmal vor die Kamera bekommt, möchte sie unserer Redaktion auf jeden Fall ein Foto schicken. Ob es wirklich ein Waschbär ist? Unwahrscheinlich ist es nicht. Familie Winkler aus der Kurzen Straße in Waiblingen meldete sich erst im Juni bei unserer Redaktion und berichtete von einem Waschbären – inklusive Beweisfoto.